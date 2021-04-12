由韓國兩大男神孔劉和朴寶劍主演的新片《複製人徐福》 （徐福）經過多番延期，將於大後日港韓兩地同步上映，隨着朴寶劍已入伍，電影宣傳一事就落到孔劉身上，他今日率領李勇周導演及拍檔趙宇振、張英南現身媒體試映會，獲fans大讚有型。

預售榜冠軍

《徐福》由選角到拍攝都受到外界關注，fans亦期待電影開畫，儘管現時韓戲院業受武漢肺炎疫情影響勁蝕，但外界都睇好《徐福》能刺激觀眾入場，而截至昨晚為止，電影的預售率高達28.3%，繼續稱冠預售榜。

孔劉在會上表示今日是首次看到電影的完整版，笑指基炫（他的片中角色）登場的畫面被剪接了不少：「原本基炫抓着馬桶嘔吐是首個登場畫面，亦是我第一個拍的場面，因為是生病的角色，我還刻意減了磅。」孔劉又提到與朴寶劍合作的感受：「片中，是兩個完全不同的人互相理解、救贖。拍攝時，我和（朴）寶劍是自然地感受、追隨着對方，所以拍攝出來的效果很不錯。」

朴寶劍眼神悲傷

一開始與朴寶劍有不少對手戲的張英南亦表示：「每當看到（朴）寶劍的眼神都感到很悲傷，最後的場面也非常心痛，看着看着就哭了。」張英南更大讚朴寶劍親切，更照顧她來探班的孩子。

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！