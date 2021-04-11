中國星老闆向華強與兒子向佐去年底向台灣移民署申請依親移民，惟今年2月被當局以「有危害國家利益、公共安全、公共秩序或從事恐怖活動之虞」駁回申請。不過，據台灣傳媒昨日報道，向華強早前再申請「短期探親證」到台灣，已獲台灣陸委會等相關單位批准，不過每次最長只能停留三個月。

人道理由准入境

今次向華強申請短期探親獲批，台灣傳媒估計是主管機關以人道考量為主。事實上，向華強太太陳嵐為台灣人，36歲兒子向佐的太太為台灣名模郭碧婷，二人於2019年婚後，去年郭碧婷更誕下一女。

向華強及向佐去年9月就曾以商務履約為由入境，在台灣停留時申請依親居留，港澳人士申請依親居留若獲准，最快居住滿一年，就可以申請在台定居並取得身份證。向華強父子當日申請依親到台被拒消息傳出後，向太陳嵐回應台灣蘋果新聞網時表示：「事情總有水落石出的一天。」當時向太就表示有可能的話會再申請。

微博高調撐疆棉

向太曾表示其夫及兒子申請依親居留台灣，是為了便於往來台港兩地與家人相聚。但遭質疑向華強父子為「中共任務性移民」，台灣行政院長蘇貞昌當時更回應，台灣政府各部門要保護國民安全，相關案件經過嚴謹程序以保護國家安全為第一。向華強曾在孫女百日宴上表示：「我年紀大了，73歲已退休還有一點錢，為甚麼要做特工呢？應該找些不顯眼，而且低調又年輕的人做特工吧？」不過，有不少網民就留言，指向華強家族成員一直跟內地關係密切，一家人又曾表態撐警撐政府，向佐是內地「中華全國青年聯合會」委員，早前更高調在微博留言，指自己支持新疆棉。

其實，台灣的「香港澳門居民進入台灣地區及居留定居許可辦法」第22條中列出多種情況，都不會獲批在台居留，包括有事實足認為有犯罪行為，有危害台灣利益、公共安全、公共秩序或從事恐怖活動之虞，參加或資助內亂、外患團體或其活動而隱瞞不報，參加或資助恐怖或暴力非法組織或其活動而隱瞞不報，及有事實足認涉嫌重大犯罪或有犯罪習慣等。