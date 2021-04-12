前女子組合Face to Face成員吳少芳（Jodi）當年參加新秀歌唱比賽時，獲當時擔任評判、鄭秀文（Sammi）和黎明經理人李進（Frankie）賞識而發掘入行，並與蔡惠玲Connie組成女子組合Face to Face。原本歌唱事業如日方中，可惜在1992年，Jodi不幸遇上嚴重車禍，導致四肢癱瘓。往後歲月，Jodi一直要過着輪椅代步的生活，而拍擋Connie則退居幕後。

兩年前Sammi開演唱會，邀請Jodi踏上紅館舞台擔任嘉賓，兩人在台上合唱時激動落淚，雖然當時Jodi擔心自己唱得不好，但亦爽快答應Sammi的邀請。而Jodi樂觀面對生命的精神，亦令Sammi十分感動，當晚Sammi在台上說：「我打電話邀請佢時，佢馬上就應承。佢真係好鍾意唱歌，成日同朋友上街busking，我都喺佢身上得到好大啟發，佢嘅不放棄、不斷咁奮鬥，其實係好充滿住正能量。你今晚嘅出現，畀到我哋好多正面訊息。」Sammi亦大讚Jodi是廚藝高手，由她口述指導、監製配方的花椒辣椒油十分美味，讓人一試難忘，Jodi之後更自創醬料品牌推出市面發售。

Sammi和Jodi因參加同屆新秀而結緣，即使Jodi因車禍忍痛告別娛樂圈，但二人私底下一直有聯絡，Jodi早前為「恩光成長中心」寫歌籌款，但礙於自己不是基督徒，於是膽粗粗邀請Sammi獻聲，對方亦一口答應。

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