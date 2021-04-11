曾主持《Music Station》的30歲朝日電視台女主播弘中綾香去年被爆出私人密照，在相中姣爆與異性攬頭攬頸，純情形象盡毀。弘中綾香出名是曾經來港發展的已婚男星藤岡靛（Dean Fujioka）的fans，她日前錄影綜藝節目時，藤岡靛突然驚喜闖入錄影室，嚇到她失控拔足狂奔。

弘中綾香自從前年開始主持該節目時，就已經說過藤岡靛是她最喜歡的藝人之一。弘中綾香在前日播出的節目中，被騙當日沒有嘉賓到場，之後她還相以為真，並表示：「因為我看到靚仔就會緊張，今日能夠輕鬆暢談了。」不料藤岡靛卻突然走進錄影廠做嘉賓，還向弘中綾香送上鮮花，令她興奮面紅。弘中綾香透露在《Music Station》第一次見到藤岡靛時，已經被他俘虜，所以今次再見本人令她完全失控。除了鮮花外，藤岡靛上節目前還搜集資料，知道弘中綾香會在家中打邊爐，所以向她送上火鍋湯料和食材，相當有心。

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