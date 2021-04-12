韓國年度影視盛事「第57屆百想藝術大賞」將於下月13日舉行，今年因為疫情的關係，將連續兩年以沒有觀眾的形式舉行，當晚大會將透過JTBC進行直播。
申惠善成功入圍
今日大會就正式公開入圍名單，視帝方面是《Vincenzo》宋仲基跟另一男神《雖然是精神病但沒關係》金秀賢、人氣劇《Penthouse》嚴基俊、《怪物》申河均及《惡之花》李準基之爭。視后入圍有大熱的《Penthouse》金素妍、《哲仁王后》申惠善、《雖然是精神病但沒關係》徐睿知、《月升之江》金所炫及《產後調理院》嚴智苑。
男配角方面，分別有憑《Start-Up：我的新創時代》上位的金宣虎、《惡之花》金智勳、《雖然是精神病但沒關係》吳正世、《Mouse》李熙俊及《怪物》崔代勳。入圍爭女配角的有《驅魔麵館》廉惠蘭、《Penthouse》申恩慶、《雖然是精神病但沒關係》張英南、《哲仁王后》車清華以及《產後調理院》朴河宣。
上位小生爭男新人
男新人方面有不少上位小生，當中包括《Penthouse》金永大、《Sweet Home》宋江、《回到18歲》李到晛、《月升之江》羅仁宇，及《人文教育101》南潤壽。女新人方面有《Penthouse》金賢秀、《Sweet Home》朴珪瑛、《人文教育101》朴柱炫、《怪物》崔成恩及《Times》李周映。
入圍電視劇部門最佳作品的劇集分別是《雖然是精神病但沒關係》、《怪物》、《惡之花》、《了解的不多也無妨，是一家人》及《人文教育101》。入圍最佳導演的有《雖然是精神病但沒關係》、《怪物》、《惡之花》、《了解的不多也無妨，是一家人》及《Vincenzo》。入圍最佳編劇的有《雖然是精神病但沒關係》、《怪物》《惡之花》、《了解的不多也無妨，是一家人》及《青春紀錄》。
劉亞仁競逐影帝
電影部門方面，入圍爭影帝的有《無聲無息》劉亞仁、《魔鬼對決》李政宰、《雙面追緝》趙震雄、《玆山魚譜》的薛景求及卞耀漢。影后的入圍名單就有《三進集團英文TOEIC班》高雅星、《我死去的那天》金惠秀、《三姐妹》文素利、《69歲》藝秀晶及《The Call：超時空通話》全鐘瑞。入圍最佳電影的有《魔鬼對決》、《三進集團英文TOEIC班》、《無聲無息》、《玆山魚譜》及《Moving On》。
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