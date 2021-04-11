紅極一時的女星「芸姐」是一位好有義氣的人，多年來吃了一個很大的死貓，但她一直沒有道出真相，對於男友「麟哥」之死，為了保護他的形象，她與電影公司高層「帆哥」講了大話。以前的說法一直指麟哥是死在芸姐家中，外間指摘芸姐要為麟哥之死負上責任，但事實真相並非如此。

當晚帆哥突然找人把麟哥抬到芸姐家，但芸姐當時發現麟哥已昏迷，她即問帆哥到底是怎麼一回事，當時帆哥告訴她：「阿麟喺某女子屋企，突然間唔舒服，然後就昏迷咗，個女仔好驚，通知咗喺樓下等阿麟嘅司機，司機即刻通知我。我趕過去之後，仲叫埋醫生朋友過去睇佢，醫生話要送佢入院治療，你知啦！喺嗰度送去醫院唔係幾好，對麟哥聲譽唔好，你係佢公認女友，如果當佢喺你屋企出事，咁都係好正常，你幫個忙，配合我哋官方嘅公佈好嗎？」其實麟哥在送院途中已沒有知覺和心跳，經院方一輪搶救，最終都是返魂乏術。

芸姐很愛麟哥，她當然不想男友聲譽受損，所以她好爽快答應了帆哥請求，帆哥叮囑她任何人問起這件事，就要說麟哥是在她家忽然感到不舒服，然後送院不治，帆哥交代好之後才報警。結果新聞出來之後，芸姐就做了箭靶，麟哥影迷都將她當做出氣袋，令她連街也不敢去，因為每次出去都被人指住痛罵一番，非常難堪。芸姐私底下哭過不少次，但她寧願自己承受也沒有把真相說出來。

麟哥死後過了這麼多年，芸姐有次說要揭開真相，但她還是擔心傷害到麟哥形象，只說了好少實情，對他算是有情有義。當年芸姐因為這事件，形象大插水，把自己事業也賠上，我聽說有次她接受外國傳媒訪問，提起麟哥之死，問她是否要承擔很大責任？她即場發火叫停機不拍了。

撰文：白露眉

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