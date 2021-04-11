有人話貧窮會限制想像，除了貧窮之外資源和空間都會，香港地少人多樓貴，居所由生活必需品變咗做炒賣嘅商品，當你住喺間百幾呎、比監倉仲細嘅納米樓或者劏房，你嘅想像力同創意就會去咗點樣喺呢個狹小嘅空間，放置一張可以安睡嘅床度。

唔緊要，果燃推介嘅《10星級的家》會帶你飛出你間狹小嘅房間，睇睇一啲「堅離地 」嘅瘋狂家居設計創意。唔好誤會，我唔係話你間屋細，but size does matter，人哋間屋堅係大。

「德州美國總統辦公室」德克薩斯州長景市

今個星期《10星級的家》嘅重點推介，我哋帶你去德州參觀美國總統嘅橢圓形辦公室，你冇睇錯，係德州。屋主韋德先生，20歲時參觀白宮，仲同時任總統尼克遜在總統辦公室會面，自此念念不忘，開始蒐集白宮物品，後來索性將自己嘅書房，參考咗200幾張相片，鉅細無遺咁複製改造成幾可亂真嘅「德州美國總統辦公室」。

辦公室嘅用途係展示佢多年來蒐集得來過萬件嘅美國總統收藏品，仲威到上埋《健力士世界紀錄大全》。當日特朗普離開白宮時揚言2026將會捲土重來，最近佢嘅最新辦公室首次曝光，竟然同韋德先生不謀而合，身前放咗張勁似白宮橢圓形辦公室的堅毅桌，唔知佢係咪想激勵一下自己嘅政治鬥爭意志呢。

「矽谷可升可降音樂泳池」加利福尼亞州矽谷

觀塘海濱有個音樂噴泉，搞咗8年花咗5,000幾萬，當年區議員口中嘅「觀塘新亮點」至今仲未搞掂，最近有「玉照」流出，唔睇猶自可一睇嚇壞我。《10星級的家》第二個重點推介「矽谷可升可降音樂泳池」。屋主是派對動物，講到派對冇嘢好得過池邊派對，呢個泳池6呎深，池底係液壓地板，可以升降調節深度，地板升至最高時會自動鎖緊，承重量可供直升機降落。

池邊有小水砲、兩組唔同顏色嘅LED燈光，水柱碰撞時會產生不同顏色，仲有部煙霧機來製造不同效果，令你嘆為觀止，如果我要用一個詞語來總結呢個泳池，我會講 : 有啲誇張。如果要寄語觀塘音樂噴泉嘅設計師，我會講：不如上來睇睇先。

除咗以上兩個重點推介，仲有其他令人嘆為觀止嘅靚屋，從內到外令你大開眼界，有1萬2千呎嘅「佛州鋼鐵之家」傢俬件件都係寶，有航海主題嘅「加州室內漁人碼頭」，有佔地6.5英畝嘅「佛州私家水上樂園」，有「三藩市高科技未來廚房」，有NFL巨人隊粉絲嘅「佛州美式足球夢幻屋」，仲有「加州私人遊戲中心」屋主係《美國隊長》同《狂野時速》動作指導Spiro Razatos。

《10星級的家》同你出走香港，睇吓美國人裝修有幾癲，第1－4集節目現已上架，即上果燃台收睇足本節目。

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