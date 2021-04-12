麥玲玲同Bob主持的節目《Master’s Talk師父有請》最新一集請來前緋聞男女方力申、陳自瑤（YoYo）、馮盈盈擔任嘉賓。小方同YoYo在節目中信誓旦旦無拍過拖。

麥玲玲一開場細數方力申歷年的緋聞女友，包括鍾欣潼、周勵淇、傅穎、周秀娜、何超蓮等，嘉賓之一的YoYo亦有份。小方和YoYo於2006年合作拍《大細心》MV而傳出緋聞，15年來鮮有再同場的兩人，在節目中同時舉手發誓稱從沒拍過拖，更聲言自拍完MV之後幾乎沒見過面。小方說：「MV只有佢錫咗我面一啖，就傳緋聞，當時傳緋聞傳得太犀利，我本身唔覺得係一回事，後來傳到連工都冇得開，廣告商話太多新聞唔用我。」

對於有傳胡心諾（現名胡淽喬）曾主動問小方交換電話不果，小方沒有正面回應，但承認不會經常與圈中女性交換聯絡：「大家都知我有拍過10年嘅拖，人人問我對愛情點保鮮，就係雙方遠離各方面引誘，世界有好多引誘，如果交換電話有機會有引誘，咁我咪……」YoYo表示認同話：「好少男仔好似佢咁，我支持佢。」小方更自爆在大陸工作多年，從來沒遇過女演員敲門事件。

撐小方非花心蘿蔔

麥玲玲話藝人要紅，命格中必定要有是非，小方提到YoYo在《萬千星輝頒獎典禮2020》中的「黑面」表情，被網民瘋狂洗版，所以一定會爆紅，小方說：「佢最近個『黑面』網上熱搜係全國Top 10，有錢都買唔到呢個位，我仲收到風，佢啲粉絲上升幾十萬。」不過YoYo笑言沒有黑面，只是沒有表情比較淡然︰「但人哋解讀好多嘢，我真係有微笑呀！鏡頭影咗我兩、三秒，做唔晒咁多表情，可能我有微笑咗少少，鏡頭影唔到啫。」

馮盈盈及麥玲玲都坦言聽聞過小方周圍追女仔的傳聞，但YoYo為緋聞男友解畫，指他跟女友鄧麗欣（Stephy）拍拖長達10年，花心極有限。小方直言當初跟Stephy拍拖期間，跟女生單獨食飯的機會少於5次，就算雙方曾經出現第三者緋聞，他說：「我都信任，略略都會問，問咗冇嘢就冇嘢。不過佢對我係問都唔問，完全唔care，呢方面我係幾欣賞佢。」YoYo其後稱：「你一係信任佢，信任得就唔講呢個話題，你講得就代表唔信任，再加上佢回答你時個方式，就會令你亂諗嘢，有時想免咗呢啲嘢，寧願唔好問。」盈盈稱過往在拍拖期間卻竟然跟已婚的張頴康鬧緋聞，當時的另一半都明白只是得啖笑。

馮盈盈否認釣金龜

馮盈盈被在場各人問到每次食飯的男性都被起底，都是有錢人，馮盈盈解釋：「想認識我嘅朋友多數比我大少少年紀，同埋事業上有少少成就，同齡嘅反而冇乜，可能覺得我好難接觸。我已經公開設咗個規矩，月入8,000蚊以下先好嚟搵我，我唔想再被人話我係釣金龜，不過而家搵8,000蚊樓下好少，可能難搵過有錢人，希望有人可以介紹吓。」馮盈盈慨嘆就算不更新社交平台、不出街，自己仍然會有新聞，她說︰「我每日會上網搜尋自己個名10次，擔心又有新聞出街，好似開六合彩咁睇吓今日開咩話題先。」她笑言一定要有正常社交生活及出街食飯，否則會餓死，但偏偏有人喜歡偷拍報料︰「硬係有啲咁八卦人周圍亂咁偷拍，報料人有錢收，最嬲係我冇份收，佢哋收萬幾蚊分分鐘貴過我一集騷錢。」

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