唱作歌手Serrini（梁嘉茵）在旺角麥花臣場館舉行一連三場演唱會，昨晚尾場邀請了周國賢擔任演唱嘉賓，為了顧及未能購票及海外樂迷，尾場同步提供網上直播。Serrini以《日沒前》及《海妖》霸氣登場，接着唱《Drink’n Dance》時逐一向台下的VVIP門票觀眾噴灑聖水，同時不忙爭取機會：「如果想畀我射嘅，下次記住買貴啲飛啦！」Serrini與Dancers演繹一連串Gwendolyn系列的作品，包括《網絡安全隱患》、《越活越惹禍》及《離原》等，其中一段大唱Metal Medley更勁到叫爆咪。

唱出長達10分鐘的《邪童謠》Medley之後，周國賢（Endy）驚喜現身自彈自唱《Children Song》，全場激動尖叫。其後Serrini換上公主造型長裙，首度同台與Endy合唱《是你呀》。Endy表示綵排前從未見過Serrini真人，這次合作是緣份的安排：「都休息咗一段時間，一直希望可以重振雄風，好多朋友搵我，其他合作最後都傾唔成。但今次高佬（Goro Wong）打畀我，好似個天都要我嚟做呢個Show咁。」Endy一直有留意Serrini的作品，覺得她早前訪問中提及「做音樂一定要自己爽咗先」的格言，打從心底欣賞對方，所以一口答應擔任演出嘉賓。

其後Serrini於唱出演唱會主題歌曲《I’m Fine, Thx.》時，叫全場觀眾高舉帶入場的心愛公仔，更以日文一問一答作應援。Encore時，她邀請了傳說中購買了$28,000「總理門票」的兩位觀眾上台，並進行頒授支票儀式，由於受疫情影響要縮減入場率，所以她特別感謝「總理」的支持。最後唱出代表作《油尖旺金毛玲》，現場觀眾都不肯離開，要求再encore，最終以一曲《Pink Song》及全場大合照，圓滿謝幕。

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