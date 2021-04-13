年輕人經常被指摘「不夠捱苦」，捱係咪要喺惡劣環境或無禮待遇下仍要逆來順受，潛移默化忘記相處首要互相尊重。31歲193（郭嘉駿）在2018年參加ViuTV節目《全民造星》憑搞笑騎呢形象突圍而出，成為ERROR成員之一，近日193因率直個性而人氣急升，被封「娛樂圈清泉」。

193以平視角度分析TVB跟ViuTV不同，有人支持他講真話，認為ViuTV俾人踩到上心口，先抽姜濤水，又踩人哋節目係小眾偏門，認為先撩者賤，另有網民覺得方丈份人好小器，擔心193寸大台，日後影響193嘅演藝事業。

193人氣急升

之不過網民卻用行動支持193，他發表寸大台霸氣言論後，IG賬戶followers係咁升，followers激增約2萬。昨午2點幾，見他的IG有8.9萬followers，直至今午4點幾，IG已有10.7萬followers！《蘋果》今日問過193，不過他說：「暫時唔方便回應太多，整體想講，我係尊重所有前輩，我講嘅嘢只係對事，唔係對人。」

近年ViuTV氣勢如虹，贏盡口碑，反而TVB收視暴跌，連TVB大股東黎瑞剛都睇唔過眼，透露不滿TVB節目老化，製作比大陸落後，直斥「自己人娛樂自己」等，未想到曾志偉及王祖藍推出新節目《開心大綜藝》，仍然抱着故步自封的心態，領軍「救亡」嘅曾志偉表示ViuTV收視得4點，題材偏門，認為99台應該與旗下J2台比較，而非與翡翠台比較，當日有傳媒問到ERROR嘅睇法，193即隔空反擊「收視點得嗰幾百部電視機，我哋不嬲都唔介意」、「佢哋係畀老嘢睇嘛」，又寸J2節目係「冇記錯係咪40幾歲仲話後生仔傾偈嗰個」。

網民憂「方丈」小器

不少網民力撐193講真話，紛紛留言「193又唔係TVB捧出嚟都唔知點解要畀面佢」、「唔出聲只會俾人踩完又踩，上次姜B單嘢已經笑笑口硬食」、「真心唔覺193寸，佢只係講事實」。

另有網民指他「講得太盡」，不過許多網民質疑係曾志偉欠前輩風範在先，「曾志偉喺姜蓉事件之後都唔認錯，轉個頭仲要無恥到打畀人哋借姜B，以為自己大台大支嘢」、「一開始懶寸咁話人得4%收視又話人題材偏門（暗示自己扮女人大眾化），俾人寸番轉頭只係自己攞嚟」，有感如果大台咁都變「方丈」證明思想已過時。

網民：炸TVBuddy俾人照肺

有網民指如果有睇過《花姐ERROR遊》就知ERROR連Viu都會寸，「個節目炸生啤（ViuTV吉祥物）」，更有網民好奇問：「試吓CCTVB班人交idea上去話炸TVBuddy一定俾人照肺！」

另有網民摷《花姐ERROR遊》其中一條片，當時見193寸經理人花姐，引來不少翻睇影片嘅網民爆笑，一時指「犀牛阿花生得大隻、又重，壓到人哋唔知點算」，一時又話「阿花你有時又唔應該咁暴躁，你身邊啲同事都會唔開心」，之後又一邊幫犀牛「阿花」擦背一邊講：「你作為經理人，你又唔算好稱職，成日掉低你啲藝人，都明白你一家大細，好多人要照顧。」

花姐即叫他解約，193機智續道：「我體諒你，我係話佢（犀牛），唔係話你呀！花姐，你唔好咁，你係唔係作賊心虛?……花姐你好重要。」事後193仲要搞笑稱幫犀牛「阿花」擦背唔夠熟練、唔係擦得好好，「第一次令佢有啲暴躁，希望牠體諒，讓我慢慢改進。」最後193更向花姐自摑「道歉」。

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