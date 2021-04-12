娛樂圈有五位「億萬駙馬」：黎諾懿、袁偉豪、劉威煌、吳家樂、布志綸。前四位「駙馬」都出身大台，40歲的「巨聲幫」隊長劉威煌知名度最低，入行11年未出過唱片，但現在是擁3間奶茶店的老闆。

這天，劉威煌接受《蘋果》專訪，笑言是自己「運氣嚟」，跟太太結婚7年，對「億萬駙馬」稱號由抗拒到無視，劉威煌曾跟外父講明不靠外家，有手有腳證明自己實力，「畀個女嫁畀我係啱，我唔係諗啲謀住你身家。」

2014年結婚的劉威煌，太太林佳琪（Sandy）是富家女，有指娘家在大陸經營礦業生意，家住中半山並持有多個物業， Sandy本身亦有近億物業揸手。男人都是要面子，劉威煌言談間，不斷地想撇清「億萬駙馬」的稱號，「誤會太深嘞，如果真係，今日你唔會同我做到訪問，我會匿埋，正所謂人怕出名豬怕肥，哈哈哈，我都驚！」

劉威煌再三強調，似乎欲蓋彌彰，「梗係唔係啦，但都畀面寫到咁，我而家唔會當負面去睇，你話係咪係囉，我冇所謂，事實擺在眼前唔係。OK，我當佢係富家女，我而家做出嚟嘅嘢有目共睹，自己努力做生意，我心態就算外家幾有錢都好，真係如果唔係要瞓天橋底，我都唔會求佢，男人嚟嘅嘛，係咪先？少少膊頭都要有。而且我未識到女朋友前咁我點過先？唔通我死咗？我有手有腳餓唔死。」

要外父幫好面懵

雖然否認太太擁近億物業，但又強調不清楚太太有幾多身家，「我冇深入問過老婆有幾多身家，咁問好奇怪，外家聽到都唔開心。其實嗰時係有困擾㗎，外家都問我：『威煌搞乜呀？』始終我今日做緊所有嘢，同佢哋冇直接關係，佢哋係有做生意，我只可以講，佢哋可能中產高啲啲。我同外父傾得好清楚，希望靠自己努力，我有手有腳，一直對自己無論工作上、生意上都好自我，唔使幫，絕對零。好面懵㗎你諗吓，我外父60歲多啲，我都40歲，40歲人問個60歲求助好奇怪，呢啲係面子問題，我唔會寫包單話冇咁嘅需要，亦唔會斬釘截鐵咁硬頸瞓天穚底都唔投靠，我唔會，我覺得蠢囉！但有手有腳有能力，都畀外家一個安心呀，威煌可以靠自己努力做到，亦代表住畀個女嫁畀我係啱，我唔係諗啲謀住你身家。」

威煌和太太拍拖7年、結婚7年，經歷了兩個七年之癢，跨過風浪踏入15年，「我好乖嘅，係異性絕緣體，冇女仔鍾意我，唔知係咪我煩。我同老婆見面時間多，身邊朋友大家都識，想曳曳都曳唔到。風風雨雨鬧交一定有，鬧得最大係自己懶成日瞓喺屋企，因為我有段時間『灰狗』，冇乜方向目標，舊公司又解約，日日匿喺屋企攤屍，嘈到好大，差啲面臨要分開，佢斬釘截鐵話我再咁落去，冇可能再一齊，距離太遠，一個喺度行緊，一個停咗，過多半年死硬，人之常情，當時佢點醒咗我。呢件事我幾感恩，我都覺得自己幾叻，起碼醒到冇放棄自己。」

經過考驗的感情更堅固，問太太在他心裏的位置？威煌笑了，「No. 1，冇得揀，亦都迫住我講，哈哈，一齊咗十幾年，跟住嘅路，今年運氣比上年好，生意上捱得住，有《蘋果》做訪問，運氣嚟，做到最好，相信天無絕人之路。」

入行11年冇出過唱片

回想那段灰狗歲月，29歲入行發歌星夢，在大台等了4年，只有2首合唱劇集歌，終於解約離開，「坦白講，純唱歌喺電視台係難嘅，你見到好多都係幾線發展，你話我儍仔又好乜都好，我係幾堅持嘅，只係想唱歌啫，公司有提議過：『威煌，不如你再入藝員訓練班。』我係嚇一跳嘅，嗰時年紀都唔細，再入訓練班乜料呀，我想唱歌咋！嗰時係好多矛盾亦都諗唔通，其實我喺TVB都係4年，簽經理人合約接出面工作，同公司拆賬，嗰時有錢搵㗎，但問題係有《超級巨聲》2、3，慢慢越嚟越少工作、越嚟越淘汰，我又keep唔住人氣，到咗第四年辛苦咬老底難搞啲，同公司深切傾過，我真係希望以唱歌為主，大家一人讓一步，你放我走，好和平開心離開。」

之後轉簽林盛斌成立的棋人，出過幾首單曲，約滿後離開，至今入行11年，仍然冇出過唱片，「嗰張只係派台碟，未叫做一張碟，以前自己可能都會：『吓，做咁耐歌手都未出過一張碟！』而家心態冇乜所謂，因為世界已經digital，我覺得有啲歌手都係出咗碟冇人識，亦都可以掉轉諗，原來大家都覺得我係歌手喎，原來我冇出碟戥我唔抵，我覺得呢個仲好。」

去年4月開始，威煌逢周五在社交平台開live唱歌，滿足自己的唱歌慾，「其實我3、4年前做過一次live，直程搵埋樂手，但都唔超過30人睇；今次可能疫情關係，大家困喺屋企，由40人到最高峯3,000人，我睇住呢件事進步，令到我更加想唱，一個歌手無非都係想多人聽，見到咁多人支持，好開心。本來冇諗再闖樂壇，純碎娛樂啫，至於有冇獎項、係咪紅館、我係咪樂壇一分子，我係一啲都唔care，大家可以唔當我係歌手，我亦都唔介意冇呢個身份，我只係一個鍾意唱歌嘅人。」

對唱歌忠誠的他，憑着開live儲到一批知音人，終於圓了他的唱歌夢，將於本月底自資開騷，「點解今次開，原因唔係我好多作品同大家分享，成個動機係我上年4月開始做直播，一段時間之後，網民希望我開騷見面。」處男騷在旺角麥花臣場館舉行，貴飛880元拍得住紅館價錢，「冇辦法，以前開演唱會可能有老闆支持冠名贊助，開銷方面容易啲處理，但今次我好唔同，羊毛出自羊身上，先唔講其他雜費，最大嘅兩樣：台燈聲加場租已經4、50萬，你諗吓，如果我賣380元或480元，可能好似聽落合理啲，但實際上連本都唔夠，所以我同大家講得好清楚，今次掉番轉，先畀錢買飛，夠錢先開，概念似眾籌。」

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