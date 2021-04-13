梅小惠和姊姊梅小青昨日在IG貼出為媽咪賀壽照片和短片，四代同堂非常熱鬧，小青為89歲的壽星婆準備了可以拉錢出來的立體蛋糕，梅媽媽在女兒協助下，把一張張銀紙拉出來，身邊的梅小惠還問媽咪：「你眼唔睇？咩嘢嚟。」梅媽媽一臉驚喜，最先拉出是多張500元紙幣，其後又有100元紙幣，大家猛叫她繼續拉出，不要停，但因為串着的銀紙越拉越長，梅小惠即說：「唔好遮住阿媽個樣，摟住佢。」然後把銀紙串當頸巾繞在媽咪頸上，片中看到現場情況好熱鬧又溫馨，雖然四代同堂好多人，梅小青強調有依限聚令四人一枱。

梅小青又留言：「拉錢蛋糕出了很久，但我知媽咪未見過，所以秘密地為媽媽做了一個，果然媽媽笑逐顏開，媽媽開心，我哋就開心。祝福我哋嘅皇太后身體健康，開心順意每一天。」她還tag了「#每年都可以為媽媽祝壽是我們的福氣」，89歲的梅太后的確笑不攏嘴。

梅小惠則在IG貼出被媽咪攬到實的相片，梅媽媽一臉慈祥，母女好似樣。網民除了送祝福，還力讚梅小惠：「梅小惠姐姐咁孝順，陪媽媽一齊度過歡樂，敬佩佩服，是我們的學習榜樣，對媽媽親近啲好啲，一世人只得一個媽媽，估唔到梅小惠除咗做戲叻人靚之外，仲係孝順女，好正。」

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