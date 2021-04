有「英國奧斯卡」之稱的第74屆英國電影及電視藝術學院大獎(BAFTA)頒獎禮,於英國時間大前日起一連兩日舉行。日前獲大會宣佈頒發終身成就獎的66歲著名台灣導演李安(詳見附表),由老拍檔英國男星曉格蘭特(Hugh Grant)介紹出場,而華裔女導演趙婷就憑《浪跡天地》(Nomadland)連獲四獎成大贏家。

「是第二所電影學校」

為表揚李安導演對電影界的貢獻,BAFTA特別向他頒發終身成就獎,李安更是首位獲該獎項的華人。曾與李安合作過1995年電影《理智與感情》(Sense and Sensibility)的60歲英國男星曉格蘭特(Hugh Grant)負責出場介紹,他盛讚李安是影壇最經典的導演,李安致辭時表示:「英國對我的職業生涯特別好,《冰風暴》(The Ice Storm)只在英國賺到錢,拍《理性與感性》時就像是第二所電影學校,當時我只能用簡短句子溝通。給演員非常簡潔、直接和誠實的評語,演員還比賽誰會得到我最殘酷的評價。」李安還讚揚英國同事有耐心又友善,自此他亦敢於冒險,嘗試多種類型電影:「對我來說,這就是拍電影的意義,讓我勇敢面對真相。」除曉格蘭特外,人氣劇集《柏捷頓家族:名門韻事》(Bridgerton)女星Phoebe Dynevor穿着斜膊露肩裝到場。

Liam鬚根表演捱轟

83歲男星安東尼鶴健士(Anthony Hopkins)憑電影《爸爸可否不要老》(The Father)封帝,由導演科倫薩拉(Florian Zeller)代為領獎,該片亦獲得最佳改編劇本。今次是安東尼第三度獲得BAFTA最佳男主角,他於1992及1994年分別憑《沉默的羔羊》(The Silence of the Lambs)及《告別有情天》(The Remains of the Day)稱帝。

此外,英國女星嘉莉慕萊根(Carey Mulligan)主演電影《超犀女王》(Promising Young Woman)包辦最佳英國電影和最佳原創劇本兩獎,而最佳男、女配角分別是《Judas and the Black Messiah》的丹尼爾卡魯亞(Daniel Kaluuya)及《農情家園》(Minari)的尹汝貞,尹汝貞在致辭時卻直指英國人勢利,令觀眾儍眼。另外,英國男子組合One Direction前成員Liam Payne擔任表演嘉賓,不過他沒剃鬚的「防疫Look」被網民劣評,指不夠莊重得體。

