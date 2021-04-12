有「英國奧斯卡」之稱的第74屆英國電影及電視藝術學院大獎（BAFTA）頒獎禮，於英國時間大前日起一連兩日舉行。日前獲大會宣佈頒發終身成就獎的66歲著名台灣導演李安（詳見附表），由老拍檔英國男星曉格蘭特（Hugh Grant）介紹出場，而華裔女導演趙婷就憑《浪跡天地》（Nomadland）連獲四獎成大贏家。

「是第二所電影學校」

為表揚李安導演對電影界的貢獻，BAFTA特別向他頒發終身成就獎，李安更是首位獲該獎項的華人。曾與李安合作過1995年電影《理智與感情》（Sense and Sensibility）的60歲英國男星曉格蘭特（Hugh Grant）負責出場介紹，他盛讚李安是影壇最經典的導演，李安致辭時表示：「英國對我的職業生涯特別好，《冰風暴》（The Ice Storm）只在英國賺到錢，拍《理性與感性》時就像是第二所電影學校，當時我只能用簡短句子溝通。給演員非常簡潔、直接和誠實的評語，演員還比賽誰會得到我最殘酷的評價。」李安還讚揚英國同事有耐心又友善，自此他亦敢於冒險，嘗試多種類型電影：「對我來說，這就是拍電影的意義，讓我勇敢面對真相。」除曉格蘭特外，人氣劇集《柏捷頓家族：名門韻事》（Bridgerton）女星Phoebe Dynevor穿着斜膊露肩裝到場。

Liam鬚根表演捱轟

83歲男星安東尼鶴健士（Anthony Hopkins）憑電影《爸爸可否不要老》（The Father）封帝，由導演科倫薩拉（Florian Zeller）代為領獎，該片亦獲得最佳改編劇本。今次是安東尼第三度獲得BAFTA最佳男主角，他於1992及1994年分別憑《沉默的羔羊》（The Silence of the Lambs）及《告別有情天》（The Remains of the Day）稱帝。

此外，英國女星嘉莉慕萊根（Carey Mulligan）主演電影《超犀女王》（Promising Young Woman）包辦最佳英國電影和最佳原創劇本兩獎，而最佳男、女配角分別是《Judas and the Black Messiah》的丹尼爾卡魯亞（Daniel Kaluuya）及《農情家園》（Minari）的尹汝貞，尹汝貞在致辭時卻直指英國人勢利，令觀眾儍眼。另外，英國男子組合One Direction前成員Liam Payne擔任表演嘉賓，不過他沒剃鬚的「防疫Look」被網民劣評，指不夠莊重得體。

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