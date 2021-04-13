曾志偉回巢上任TVB副總經理，王祖藍擔任首席創意官，頭炮節目《開心大綜藝》前晚首播，收獲一致負評。王貽興也來湊熱鬧，今日在社交平台撰長文踩多腳，暗踩大台何止是弱台，「所以CCTBB唔係弱台，係弱智台。查實年紀大唔緊要，最緊要唔好成日想當年」，話中句句有骨，更寸爆曹永廉及蘇永康。

王貽興貼出一張翻攝的周刊報道，寫道：「有人搵返幾年前嘅報道畀我睇，我諗獎門人一係就有預言能力，一係呢，就飲大咗講漏咗隻字，冇錯，就係呢班所謂創意官欠缺嘅嗰個智字。所以CCTBB唔係弱台，係弱智台。查實年紀大唔緊要，最緊要唔好成日想當年，不思進取，盲目崇古稽古，將後生成功經驗無限複製，否定所有新嘢或者新興成功模式，但永遠老狗變不出新把戲，因為已經有錢上晒岸，所以脫晒節，自己又養尊處優回晒塘，就算後生成功過，而家都已經唔再了解。」

王祖藍、阮兆祥在《開心大綜藝》中扮女人被指既過時又胡鬧。王貽興文中也嘲諷，「究竟今時今日大家想要啲咩，想睇啲咩，活在平行時空，自我感覺良好，指點江山，妄想自己權力同影響力千秋萬世，真係以為自己任我行咩，不過講真，老海鮮唔算最可怕，最可怕係扮潮扮包容嘅吸血殭屍，就好似《狂舞派3》嗰個局長咁，話就話畀機會新血，其實就係吸緊後生仔嘅血，不斷採陽補陰，將佢哋捉入自己個衣冠塚度，做活人祭，赤裸扼殺創意同活力獻祭，收編建制之內，要佢做自己接班人。」

王貽興又疑暗踩曾志偉與王祖藍，「睇睇米奇點樣帶住矮過佢嘅七擒七縱七色狼，拍嘢搵食仲做埋首席創意官返入亂葬崗，你就知道，大把人對呢啲中國接班人積習競折腰，所以年紀唔細嘅我，每日慎之戒之同自己講，無論自己有冇權力或者影響力都好，都千祈千祈千祈（很重要講3次），唔好X阻住個地球轉。」

最後他還hashtag「#權力使人腐化 #年紀令人唔化 #反面教材 #每日警醒自己 #我要做最open最前衛嘅叔叔 #一見到蘇泳康嘈永cheap真係嚇到縮一縮 #早知我都搵個出名嘅外父嫁咗去入贅 #少奮鬥卅年 #或者吸毒勒戒令我人生更精彩 #唔好影衰上咗年紀嘅人 #老友記也可以好新潮 #唔好嫌我笑得大聲喎」。王貽興此帖文一出，則獲不少網民點讚。

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