泰國的武漢肺炎疫情爆出第三波，確診人數不斷上升，明天就是當地每年一度的盛大節日Songkran（潑水節），大城府星期日已緊急取消潑水節的慶祝活動，連首都曼谷也變得冷清，成為史上最沒有節日氣氛的潑水節，當地衛生官員表示，泰國政府會在曼谷開設臨時醫院，增加達1萬張病床來應付目前的嚴重疫情。

近日，泰國演藝界亦受到疫情重創，就連確診藝人也不斷增加，包括賣座電影《呃Love天團》（The Con-Heartist）的24歲型男提迪（Bank）及人氣歌手Nont Tanont等，今日再新增多位名人證實染疫，令到過去幾日圈中的確診個案逾20多宗。

《出貓》James女友中招

憑《出貓特攻隊》走紅的提拉東蘇帕龐皮尤（James），有個拍拖六年女友Pear，上星期六她透過病毒測試證實為陽性，令James與女友正要接受隔離。

上月開播泰劇《蕾雅復仇記》的34歲女星Yardthip Rajpal，亦在IG上表示與圈外丈夫Rama不幸中招，據知Yardthip正懷有身孕，她與Rama上月與一眾好友舉行單身派對，原定在本月底舉行婚禮，目前正按照醫生吩咐接受隔離治療。至於與Yardthip合作《蕾雅復仇記》的51歲男星Willy McIntosh ，近日亦相繼確診。

另外，31歲女星Newclear Hansa昨日在IG表示檢測第二次後確診，由於其夫日前已驗出陽性反應，故她擔心孩子沒人照顧，而Newclear於上星期三的化驗結果呈陰性。

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