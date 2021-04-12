《果燃台》強勢推出Video Talk，圍埋吹水的包括有時事、娛樂、健康、財經、體育，馬經，甚至寵物等不同主題，頻道選擇極之多元化，總有一款啱你口味。精選節目表會列出最近兩天Video Talk的開騷時間，讓觀眾預早揀定心水選擇。

請即mark實以下節目表，夾啱時間，到時到候就click入去睇餐飽啦！ https://bit.ly/2Zd0zOz

《果燃台》4月13日（二）Video Talk精選節目表：

午市急CALL丨阿里被罰182億人仔雨過天清？ 古天后、唐牛同你分析

日期：4月13日（周二）

時間：12:45pm - 1:15pm

主持：Willa

嘉賓：證監會持牌人古天后

嘉賓：蘋果專欄作家唐牛

內容：阿里（9988）被中國市場監管總局就涉及「濫用市場支配地位」作出行政處罰，涉額182億人民幣，相當於集團2019年內地營業額的4%。公司高層指出，反壟斷處罰不會造成重大影響，並指罰款將反映於至3月的季度業績中。

罰款之後係咪完全無手尾跟？喺低位整固一段日子的阿里巴巴係咪已經利淡盡出？即將會上演大反撲？想知道專家最新分析，記得留意《午市急CALL》，繼續有證監會持牌人古天后和蘋果專欄作家唐牛同大家分析大市，同埋推介心水股。如果有股票問題，記得喺直播時透過Youtube留言，我哋會逐一解答。

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《果燃台》4月14日（三）Video Talk精選節目表：

【競馬Fact Check】

日期：4月14日（周三）

時間：6:10pm - 11pm

主持：評馬人廖浩賢、陳華棟、子健、網上評馬人陳志富、Paris

內容：直播及分析星期三沙田九場賽事，周四（15日）是周俊樂21歲生日，獲師傳提供不少實力座騎，且看能否贏馬提前賀壽；另外四大華倉徐雨石、文家良、呂健威及羅富全近期戰績彪炳不停贏馬，今期力爭延續勝纜。主持會分析各廐賽駒機會，配合各場馬匹賽績、體重變化、人馬合作等統計資料，一表睇晒，方便刨馬。棟哥排隊馬有即場最多人關注馬匹；熱門馬有沒有人排隊捧場，話晒你知，避免中伏；還有AI運算模擬賽果；以及早段預計馬匹賺蝕走位圖，各項資訊應有盡有，非一般的賽馬直播。

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