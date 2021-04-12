台灣性感女藝人鄭家純（雞排妹）近來是非多多，今年1月底自爆出席台灣某公司尾禡活動時，被老闆以言語性騷擾，以及疑被同場演出的台語歌王翁立友摸臀，事件激發連場討論。早前雞排妹舉辦「38號樹洞」展覽及座談會，為性侵及性騷擾受害者提供發聲機會。前日她在社交網留言，聲稱有位朋友在八、九歲的時候被父親前妻「逼舔乳頭」。

姊弟被叫入房

雞排妹在帖文中表示 ：「我有一個朋友，跟我說她很羨慕展覽中的信件，她沒有勇氣寄信。她說她是第一次說出這個童年記憶，在她八、九歲的時候，大媽把自己的親生女、她本人還有小四歲的弟弟叫去卧室，問小朋友們好不好奇乳頭的味道，如果想知道就來舔舔看。十年後，朋友回想那時候在床頭櫃發現的電動按摩棒，以及那一天，大媽蓋着棉被只露出乳房的畫面，喔，原來，這是嚴重的。」之後她再留言補充：「她能如何？告訴那個忙碌事業的爸爸，讓前妻照顧後的下場？讓自己的同父異母的姊姊回想起這段？說出來，真的很難。若她是公眾人物呢？更難。親生父親和大媽都還在世的狀況，她該怎麼做？有誰可以告訴她，那個綿綿的口感，是甚麼？」

其中一名網民留言提出質疑，「我覺得有爭議，因為很多喝母奶的都喝到滿大的，甚至我表妹還是喝過我外婆的。更何況很小很小的記憶……有很大的機會是後天記憶加工。」接着再批評雞排妹：「你只是你，不能代表任何人，你的想法可以提出，但請別左右別人，或下定論於任何人。除非你是當事者。」該留言疑似激怒雞排妹，她即時作出回應：「我就是當事人，請問你還想說甚麼？」、「你所有的留言，就是典型的檢討被害人，我就以當事人的身份告訴你，留言很惡心。」

父親一度失聯

雞排妹家庭背景複雜，爸爸和第一任妻子育有四子女，離婚後娶了雞排妹的親生媽媽，但在雞排妹七歲時父親與媽媽離異，父母各交了男女朋友，爸爸竟將她交予第一任妻子照顧，故她稱呼的「大媽」應就是爸爸的第一任前妻。直至多年後，雞排妹和媽媽同住不到六年，媽媽卻因胃癌過世。雞排妹曾於受訪時透露，在不同階段曾接受不同人士照顧，甚至在母親病危時，只剩下她能決定母親是否接受醫生搶救，更一度與父親失去聯絡。