金剛上星期二表示與女友黃瑜嫻（小嫻）經營的雞翅檔要暫時休業，原因他要準備接受手術處理「肛門廔管」問題，預計要休息2至3個星期。事隔4日，小嫻出席活動時大爆金剛怕影響日後生活，一直逃避開刀。

今日凌晨，金剛在IG分享一張豎起拇指展露微笑的相片，正當以為他宣佈手術成功時，原來是解釋為何沒有接受手術，他先感謝大家對他的關心，並表示已經打算要開刀，但其間又做了很多功課，有不少熱心的朋友跟他分享了自身經驗，金剛說：「讓我決定要多看幾位醫生，再做最後決定，這次看了一位主任醫生，總結下來就是現在的我其實是不會痛，也暫時沒有影響到我的生活，而且也沒有到急迫性說必須馬上做手術，雖然醫生還是有給我建議，但我最後決定還是暫時先觀察目前的傷口，再來決定是否真的要動那一刀，畢竟括約肌很重要啊！！」

金剛表示自己的症狀是「肛門廔管」，經過檢查後發現肛門3cm大的並非腫瘤，而是「小膿包」，他續說：「每位醫生都有幫我劃開把膿引流出來，現在已經平坦許多，剩下『小膿包皮』而已，醫生也說膿包越小手術的傷口會越小。」金剛表示大家不用太擔心他，很抱歉沒有第一時間告訴大家，全因為他自己為手術的事也很掙扎、也很猶豫，當然他知道還是要去面對的，身體畢竟還是自己的。不少網民留言祝他早日康復。

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