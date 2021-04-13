英國皇夫菲臘親王日前離世，全國上下悲傷。英國國寶級時裝品牌Burberry原定於明日舉行2021秋冬pre-collection，因應國葬及表示尊重，已決定取消時裝騷，將擇日把系列在網上重新發布。Burberry和英國皇室向來關係密切，經典的乾濕褸Trench來自英國軍裝用途，亦是皇室成員鐘愛的服飾，更曾分別在1955和1968年被伊莉莎白女王及威爾斯親王授與「皇家御用保證（Royal Warrant）」徽章。

另一方面，四大時裝周（紐約、倫敦、米蘭、巴黎）的實體騷，已因疫情停擺超過一年，傳統日程仍在，但已全面變作網上數碼騷及短片發佈。何時重新回到到正軌？CFDA昨日日就率先宣佈，紐約時裝周將於今年九月回歸正常！

一年一度星光璨爛的MET ball (大都會博物館籌款晚會)去年因疫情停辨，今日亦公佈正式重返，更一次過搞兩個大活動，主題向美國時裝致敬。九月的頭炮定於 9月18日，配合「In America: A Lexicon of Fashion」展覽舉行，而2022年5月就會舉行part 2的gala dinner ，預期可以除罩解封防疫，齊齊回復正常。9月18日的活動形式未公佈，但傳將由22歲黑人女詩人Amanda Gorman 做主角，當然亦少不了Gala 兩位chairman ：Anna Wintour 和Tom Ford。

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