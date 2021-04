音樂人陳奐仁(Hanjin)半個月前在加密貨幣交易平台「OpenSea」發佈原創新作《Nobody gets me》,形容是「全球華語音樂人首次推出NFT(Non-Fungible Token,即『非同質化代幣』)」,Hanjin發售的作品包括:原創歌曲《Nobody gets me》的 7 秒MP4單曲連封面、原創歌曲《Nobody gets me》的24bit/192khz WAV 音頻,及與陳奐仁以zoom對話1小時。Hanjin最初標價為0.07個ethereum「以太幣」(約1,100港元),經過7日的競投時間,先後有6個帳戶出價競投15次,最後以底價的100倍,以7個ethereum「以太幣」(約11萬港元)成交。

分享製作NFT心得

Hanjin也在IG寫上「感謝大家!實驗成功!以7個ethereum拍賣成交。」Hanjin接受《蘋果》訪問時表示今次想以簡單方法,在收費最平的加密貨幣交易平台作示範,希望令新手的音樂人可以參考他的方法,他指音樂人創作音樂是無難度的,但要將作品在新興平台作發行便是繁複程序及痛苦的事,他說:「我今次示範以電腦製作MP4,加入歌曲同畫面,然後將音頻調到最高像素,令買家會覺得抵啲,再加上可以跟我zoom chat。」

新平台尋找音樂贊助人

啟發他今次開發NFT產品,全因過去5年發現CD被淘汰,免費平台把音樂價值貶低,他們這一輩的音樂人的生存空間已經不容易,下一代音樂人肯定會更辛苦。為了抵抗音樂創作的貧富懸殊問題,他說:「台下10年功,台上1分鐘,如果冇時間係磨練唔到新一代音樂人出嚟,但佢哋都要養家都要搵食,如果冇收入咪會轉行,咁就唔會再有下一代李宗盛出現。」他指現時音樂只靠機構作發行賺錢,或者透過社交平台收納fans,續說:「佢哋習慣咗免費消費,如果要收少少錢就會走人,咁係唔可行。惟有改變模式,到時可以唔需要1000個fans,可能只需要10個音樂人嘅贊助人,贊助人同音樂人之間可以有溝通關係,呢個關係係好美好,正如我今次用7呢個數字去做,最後成交係7個以太幣,代表我同買家心靈上係溝通到。」Hanjin再補充買家買得NFT作品後,是擁有作品,但不代表擁有作品版權,他舉例說:「大家買咗Iron Man公仔,但唔代表擁有Iron Man版權。」

夏永康周興哲聯乘NFT作品

其實著名攝影師夏永康與台灣歌手周興哲,也於前日在「OpenSea」發佈全亞洲首個聯乘NFT作品系列《CHAOS+》,聯乘系列共有5件作品,首個作品《+E1》是片長1分4秒的影片,是中式圖案在粵劇戲服慢慢呈現畫面,再配以音樂。對於首次於NFT發放作品,夏永康喜歡這個新模式,期待會有新的創作火花。周興哲表示能夠跟夏永康合作感到榮幸,亦覺得透過全新角度創作音樂,感到非常好玩。

-----------------------------

