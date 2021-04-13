音樂人陳奐仁（Hanjin）半個月前在加密貨幣交易平台「OpenSea」發佈原創新作《Nobody gets me》，形容是「全球華語音樂人首次推出NFT（Non-Fungible Token，即『非同質化代幣』）」，Hanjin發售的作品包括：原創歌曲《Nobody gets me》的 7 秒MP4單曲連封面、原創歌曲《Nobody gets me》的24bit/192khz WAV 音頻，及與陳奐仁以zoom對話1小時。Hanjin最初標價為0.07個ethereum「以太幣」（約1,100港元），經過7日的競投時間，先後有6個帳戶出價競投15次，最後以底價的100倍，以7個ethereum「以太幣」（約11萬港元）成交。

分享製作NFT心得

Hanjin也在IG寫上「感謝大家！實驗成功！以7個ethereum拍賣成交。」Hanjin接受《蘋果》訪問時表示今次想以簡單方法，在收費最平的加密貨幣交易平台作示範，希望令新手的音樂人可以參考他的方法，他指音樂人創作音樂是無難度的，但要將作品在新興平台作發行便是繁複程序及痛苦的事，他說：「我今次示範以電腦製作MP4，加入歌曲同畫面，然後將音頻調到最高像素，令買家會覺得抵啲，再加上可以跟我zoom chat。」

新平台尋找音樂贊助人

啟發他今次開發NFT產品，全因過去5年發現CD被淘汰，免費平台把音樂價值貶低，他們這一輩的音樂人的生存空間已經不容易，下一代音樂人肯定會更辛苦。為了抵抗音樂創作的貧富懸殊問題，他說：「台下10年功，台上1分鐘，如果冇時間係磨練唔到新一代音樂人出嚟，但佢哋都要養家都要搵食，如果冇收入咪會轉行，咁就唔會再有下一代李宗盛出現。」他指現時音樂只靠機構作發行賺錢，或者透過社交平台收納fans，續說：「佢哋習慣咗免費消費，如果要收少少錢就會走人，咁係唔可行。惟有改變模式，到時可以唔需要1000個fans，可能只需要10個音樂人嘅贊助人，贊助人同音樂人之間可以有溝通關係，呢個關係係好美好，正如我今次用7呢個數字去做，最後成交係7個以太幣，代表我同買家心靈上係溝通到。」Hanjin再補充買家買得NFT作品後，是擁有作品，但不代表擁有作品版權，他舉例說：「大家買咗Iron Man公仔，但唔代表擁有Iron Man版權。」

夏永康周興哲聯乘NFT作品

其實著名攝影師夏永康與台灣歌手周興哲，也於前日在「OpenSea」發佈全亞洲首個聯乘NFT作品系列《CHAOS+》，聯乘系列共有5件作品，首個作品《+E1》是片長1分4秒的影片，是中式圖案在粵劇戲服慢慢呈現畫面，再配以音樂。對於首次於NFT發放作品，夏永康喜歡這個新模式，期待會有新的創作火花。周興哲表示能夠跟夏永康合作感到榮幸，亦覺得透過全新角度創作音樂，感到非常好玩。

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