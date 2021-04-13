31歲有「中國第一美胸」之稱的徐冬冬，日前參與大陸綜藝節目《聽姐說》，當聽到大陸女星王子文講到前度男友出軌一事，令她突然有感而發，哽咽地表示自己也遇過前度男友出軌，還感觸地說：「我有恨過，到現在都沒有完全釋懷，我們也有愛過。」事後她於微博寫上：「前任在我們人生中一個又一個過去時，就像回憶一樣。有的前任留下美好回憶，有的前任讓人不想回憶。遇到還能做朋友的前任，我願意好好珍惜，因為情意無價，而有的前任，真的不要再見面了，不愉快的回憶，沒必要重溫一次。」

短短幾行字已剖白她對舊愛們的看法，有網民猜測徐冬冬所指出軌的前度會否是尹子維，但有心水清的網民指2人分手後仍保持友好關係，估計出軌前度是另有其人。徐冬冬與年長她14歲的尹子維因合作電影《合約男女》而撻着，2019年4月時，尹子維更宣佈向女友求婚成功，怎料同年8月徐冬冬在微博貼上2人合照，並宣佈「我們分開了，但他還是我最好的朋友，一切順利。」尹子維亦轉貼舊愛帖文並寫上：「可能現在做朋友最好。Always support you. 」雖然去年底曾指尹子維送別墅求復合，而徐冬冬曾承認有此事，但卻沒有接受。

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