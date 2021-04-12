曾在80、90年代大受年輕人歡迎的前二人女子組合Face To Face，成員之一的吳少芳（Jodi）在1992年不幸遇上車禍致四肢癱瘓，但多年來她仍努力活下去，可惜近年確診患上癌症，至昨日凌晨終不敵癌魔離世，終年54歲。吳少芳昔日好拍檔蔡惠玲（Connie）對於摯友的離開慨嘆：「離苦得樂！」深信她去到另一個世界後，終可擺脫多年來身心的痛苦，重拾笑容。

前二人女子組合Face To Face的成員吳少芳，昨日凌晨不幸因癌症離世，終年54歲。昨早吳少芳的fb專頁上寫着：「各位Jodi親愛的朋友，Jodi已經回到天家，多謝大家一直對Jodi

的關愛。」相信是其家人透過fb公告她的死訊。而吳少芳Face To Face的昔日好拍檔蔡惠玲（Connie）昨日回覆《蘋果》時僅表示：「離苦得樂，Jodi主懷安息。有心！」

李志剛上周探望：癌細胞擴散

吳少芳另一位圈中好友是港台DJ李志剛（Alex），他昨日接受《蘋果》電話訪問時十分難過，哽咽地表示好友是因癌細胞擴散病逝。吳少芳在1992年因車禍致終身癱瘓，原來三年前更不幸確診患癌，李志剛傷心地說：「上個禮拜見過佢一次，當時佢身體好弱，但鬥志好強，因為癌細胞擴散到身體唔同部份，好多佢嘅好朋友、屋企人全部去睇佢支持佢。」至於是甚麼癌症，他卻稱不清楚，似乎家人想保持低調。

李志剛指吳少芳大約兩、三星期前接受領洗，當時一眾好友在她的身邊唱聖詩為她祈禱，而他又透露早前跟吳少芳通電話，她主動說：「我唔會咁快死，我好有生命力。」但李志剛指當時吳少芳的身體其實十分虛弱，到最後她更連吞藥的能力都沒有，不過仍未放棄，因此吳少芳曾問醫生能否把標靶藥直接注射入身體，可見她的求生意志十分之強。而跟吳少芳相識於微時的劉小慧，昨日接受傳媒訪問時大讚她是個fighter：「佢面對種種困難每刻都超越，知佢後期好痛，咁痛而又冇辦法，很折磨……脫苦好過。」

鄭秀文曾邀合唱：充滿正能量

此外，吳少芳與鄭秀文（Sammi）亦緣份匪淺，一來她當年是由曾任Sammi經理人的李進發掘出道，當年「意外」後全賴李進替她處理保險賠償，故她視李進為大恩人；二來她跟Sammi因參加同屆新秀歌唱比賽而結緣，二人私下一直保持聯絡，前年Sammi邀請吳少芳出任紅館個唱嘉賓，當晚兩人在台上合唱，一度激動落淚，吳少芳對生命的態度深深感動Sammi，Sammi說：「Jodi真係好鍾意唱歌，成日同朋友上街busking，我都喺佢身上得到好大啟發，佢嘅不放棄、不斷咁奮鬥，其實係好充滿住正能量。」吳少芳早前為「恩光成長中心」寫歌籌款，但礙於自己不是基督徒，因此膽粗粗邀請Sammi獻聲，亦獲一口答應。

近年吳少芳除成功研發自己家辣椒醬推出市面外，大約2016年開始還在港台第五台節目《活在有情天》中主持「Jodi廚房」，邀請一眾好友包括倫永亮、李蕙敏、胡渭康及歐陽妙芝等出任嘉賓，一邊烹調美食一邊談天說地，足足做了近三年，訪問了超過40位嘉賓，吳少芳曾謂：「偶然間的機會讓我當上了電台主持，確是幸運，希望繼續幸運可以主持下去。」可惜最終事與願違。