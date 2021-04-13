張玉珊（Shirley）自15歲被星探發掘而加入娛圈，一開始以拍廣告為主，憑五官標致的外表，開始拍劇生涯，25歲毅然放棄做幕前，轉戰商界做女強人，上周她跟好友蘇永康上節目接受訪問，現年46歲的張玉珊坦言感情交白卷，曾自言「感情運氣唔算好」，作為好友的蘇永康更試過做媒人，可惜搞到氣氛好尷尬。

張玉珊稱自己在潮州家庭成長，媽媽一直對她嚴格，不准做錯任何事，訓練她自小就開始獨立，凡事要想得周全，多年來在職場得意，情場卻失意，被問到對愛情的態度，蘇永康笑言「皇帝唔急太監急」，身邊的朋友都為她着緊，反而她抱着順其自然的「佛系心態」，原來蘇永康上月底曾介紹才俊給她認識，「好似三個禮拜之前飯局，請咗一位業內嘅精英，擺喺佢隔籬，大家一齊食飯，佢飲咗少少酒，講嘢多咗啲，佢直情話唔好搞到啲氣氛咁尷尬，咁嗰位先生好有修養咁喺度食嘢，食到咁上下就起身先走。我都覺得呢位先生好好，我行埋同佢講送佢出去，仲話唔好意思今晚搞到你有啲尷尬，一走佢（張玉珊）就話唔好咁啦，我哋自己會聯絡嘛」。

蘇永康又爆張玉珊一個人住在全海景靚屋，有時會邀請朋友回家食飯，她更購入走廊對出另一個單位作衣帽間，相當有米，「開門走廊過對面有一個單位，擺滿晒衫、分類好晒，呢行白色咩牌子，鞋點擺」，張玉珊亦笑笑口承認自己有點誇張，「要所有嘢擺得好整齊，可以喺3分鐘內搵到需要嘅嘢」。

張玉珊亦爆蘇永康瘀事，「有次為慈善活動合唱，佢竟然喺30幾度嘅天氣，着咗件有毛嘅衛衣到場，結果熱到成塊面又白又青，口齒不清，一度要返上車休息，佢仲頭暈暈上台演出，唱到走音，冇諗過有機會幫佢執生」。

張玉珊入行時拍過不少廣告，曾參演多部無綫劇，24歲認識向華勝，有傳她想靠男友拍電影，不過張玉珊為人好勝，曾公開講過永遠不參演向華勝的電影，最後她毅然轉行，25歲做老闆，2003年成為最年輕的上巿公司主席，她與向華勝拍拖8年，最終因價值觀分歧而分手收場。

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