TVB同ViuTV日前正面交鋒，曾志偉先寸友台得4點收視，又指ViuTV的製作似J2台屬小眾節目，暗嘲不可和大台同日而語，誰知一向心直口快的ERROR成員193（郭嘉駿），日前隔空反擊寸大台的觀眾年齡層年紀大，又暗諷大台收視只計幾百部電視機，更笑大台藝人40歲依然叫後生仔，甚至反問「J2係做咩？」獲不少網民激讚他敢言。原來193不但向大台挑機，之前還試過到TVB電視城踩場，向門口保安挑機，還即場唱歌跳舞自薦要入行。

193夠膽單挑大台高層曾志偉，有網民鬧他「唔識死」，不過有更多網民讚他說話抵死兼講出事實，事件帶動193人氣急升，網民連日紛紛摷出193早前做過的節目翻loop，其中在ERROR成立初期，193竟然直踩TVB電視城禁地，在《肥仔大冒險》的短片中，穿上鮮粉紅色西裝褸、入面着住《全民造星》黑色Tee的193，走到電視城向門口保安說：「唔該，hi！阿sir，我明星嚟㗎，係咪呢度入去呀？」保安着他要先登記。193繼續說：「我真係明星嚟喎，我平時唔使登記喎！」之後有另一穿着西裝的男人到門口支援，193對着西裝男說：「Hi，阿Sir，我似唔似明星呀？點解佢唔畀我入去嘅？你睇吓我個頭，我真係韓星嚟㗎！呢件衫……我真係星嚟，你睇吓……我等緊開工呀，因為我本身係歌手嚟，要入去唱歌，但佢而家唔畀我入去囉！我Rap畀你聽吖！」跟着開始哼他在《造星》的參賽歌、LMF的歌「大懶堂」，還即場跳《全民造星》「前傳」的舞。最後被ERROR隊員肥仔（梁業）和阿Dee（何啟華）夾手夾腳拖走，不少網民讚193雖然外形木木獨獨，但原來甚有喜劇細胞，提議花姐畀多些機會他拍綜藝節目。

193稱只對事不對人

對於寸爆無綫和曾志偉，帶動人氣升，193今日回覆《蘋果》說：「暫時唔方便回應太多，整體想講，我係尊重所有前輩，我講嘅嘢只係對事，唔係對人。」至於ERROR經理人花姐今日出席MIRROR活動時，指身為公眾人物講說話，就算部份是真實，但都要帶點禮貌，「我都會搵193傾吓，但其實呢個係佢嘅性格，佢可以當眾話『花姐你好肥』，所以我會明白佢講呢啲說話係冇心。但係良性嘅競爭，先可以令TVB同ViuTV一齊好努力咁去做好啲節目，至少我老闆即刻同我講，叫我唔好輸蝕，要做好《全民造星》，話隔籬台嗰個《星夢傳奇》做得好好，我哋要學習，咁我睇咗一啲，佢哋拍嘅嘢好靚，佢哋用嘅器材係我哋冇嘅，所以顯得我真係好窮，不過我哋各有各優點，我哋就做真人騷，佢哋就歌唱比賽，我哋互相吸取大家嘅優點，最終嘅得益都係觀眾。」

花姐：志偉好大方

有網民擔心193的言論會被曾志偉封殺，花姐說：「老爺（曾志偉）係一個好大方嘅人，我諗佢唔會嘅，同埋193咁高，可以避開老爺嘅視線，等我得閒打畀老爺先，不過我覺得佢明白嘅，如果佢了解193嘅為人，就知道佢係冇心。」而MIRROR隊長Lokman（楊樂文）今日亦幫193說：「193自己都成日講『你知我咩料啦！』，佢有時係口快快，又成日癲癲得得，係有少少唔尊重，但係都部份正確吖！佢講完呢番說話之後，兩個台都多人留意咗，所以其實都係一件好事。」

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