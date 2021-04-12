白裙，就是夏天永遠不敗之選，輕柔、簡潔、仙氣。上星期多位女星都以一身白裙示人，佘詩曼、Janice Man、秦嵐、Yumiko等，眾星的white dresses當然少不了2021春夏各類 hallmark設計：corset 、巨袖、層次感等，為經典白裙upgrade時尚元素，由華麗女性化，到簡約，各有美態。

《馬甲熱潮 》

2021年春夏，久違了的corset(馬甲)熱潮強勢登場，成為hot items，連帶傳統的Bustier Gown也回歸晚裝風尚之中，Alexander McQueen Vivienne Westwood等天橋look也可見。Janice Man早前在上海出席Tiffany & Co.晚宴，盛裝赴會，穿上華麗白色晚裝，加上big sleeves元素，漂亮時尚。佘詩曼的soft bustier白色禮服，復古粗帶之外，超長如同浮在地上的輕紗拖尾，亦屬春夏大熱主題。

《單肩火辣 》

one-shoulder的單肩款式，輕性感亦最易帶出時尚設計感。秦嵐一個月已先後着過兩次近似款式的單肩長袖修身裙，高衩長裙配溫柔長直髮，總體造型簡潔美麗，女人味十足。至於另一位姐姐Yumiko就以身高之利，着上短裙露腿，她的西裝白裙變奏版，切合她的型格路線，帶點硬朗強悍女性風尚。

《長袖蕾絲》

白色和蕾絲向來是perfect match，絕對是質料決定檔次。吳謹言的蕾絲白裙相對較casual，玩味比例以Cropped top配短裙，縷空蕾絲及棉料看來春日悠閒味濃，似足郊遊去玩，幸好長袖及高領設計，令laid-back造型拉回時尚之路。譚卓亦以蕾絲晚裝現身，但風格截然不同，譚卓的絲質半透視明顯比較具高級感，帶古典的立體皺飾領口亦充滿古典美。

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