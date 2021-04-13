學193@ERROR寸TVB話齋：「收視得幾百部電視機」，現今樂迷聽歌唔需要靠睇電視，歌手宣傳有好多途徑，就好似張敬軒為宣傳全新廣東歌《Sweet Escape》，昨凌晨舉行線上音樂會，請了「失散兄弟」林家謙及馮允謙（Jay）到自己位於薄扶林玫瑰邨的百年大宅開live，有逾萬人收睇；而小肥和陳柏宇就在網上音節目jam歌，更引到人氣王姜濤留言。

軒仔的百年大宅裝修古色古香，在佈滿燈泡的花園與Jay合唱《無城有愛》，Jay大讚環境浪漫，而林家謙坐在鋼琴前演繹《假以時日》，之後問：「你平時都係咁黑㗎？」反應甚快的軒仔抵死問：「你話我塊面呀？」林家謙馬上解釋是燈光問題。說到二人撞樣，軒仔承認：「某啲角度有啲似。」當二人合唱《時光倒流一句話》前，軒仔刻意戴上金絲眼鏡：「我哋唔可以令廣大覺得我哋似樣嘅朋友失望。」網民都留言：「最喜愛嘅兩個歌手同框 #失散兄弟」、「兩兄弟終於相認」。

而小肥和陳柏宇就在網上節目《Music Panda》jam歌，兩人合唱《似水流年》時被主持KB取笑是2021年最欷歔歌手。小肥笑言自己最欷歔是被唱片公司叫他同記者夾新聞，曾經夾過跟吳雨霏及傅穎（Theresa）試傳緋聞：「同Theresa 夾過去買衫添，哈哈，欷歔位唔係夾影相，而係夾咗都冇人信。」

另小肥還選唱姜濤《蒙著嘴說愛你》 ，他直言睇完《全民造星》已覺得這個小朋友很努力，對於被小肥點名欣賞，並且於 IG寫上「LOVE YOU 姜B」，姜濤也有即時回應，不過就被歌迷發現小肥太過投入以至唱錯歌詞，把「So I say I love you 花半秒唇齒功夫」，唱錯「花半秒持久功夫」，網民笑指：「 半秒有幾持久」「原來小肥得半秒」。

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