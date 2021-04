學193@ERROR寸TVB話齋:「收視得幾百部電視機」,現今樂迷聽歌唔需要靠睇電視,歌手宣傳有好多途徑,就好似張敬軒為宣傳全新廣東歌《Sweet Escape》,昨凌晨舉行線上音樂會,請了「失散兄弟」林家謙及馮允謙(Jay)到自己位於薄扶林玫瑰邨的百年大宅開live,有逾萬人收睇;而小肥和陳柏宇就在網上音節目jam歌,更引到人氣王姜濤留言。

軒仔的百年大宅裝修古色古香,在佈滿燈泡的花園與Jay合唱《無城有愛》,Jay大讚環境浪漫,而林家謙坐在鋼琴前演繹《假以時日》,之後問:「你平時都係咁黑㗎?」反應甚快的軒仔抵死問:「你話我塊面呀?」林家謙馬上解釋是燈光問題。說到二人撞樣,軒仔承認:「某啲角度有啲似。」當二人合唱《時光倒流一句話》前,軒仔刻意戴上金絲眼鏡:「我哋唔可以令廣大覺得我哋似樣嘅朋友失望。」網民都留言:「最喜愛嘅兩個歌手同框 #失散兄弟」、「兩兄弟終於相認」。

而小肥和陳柏宇就在網上節目《Music Panda》jam歌,兩人合唱《似水流年》時被主持KB取笑是2021年最欷歔歌手。小肥笑言自己最欷歔是被唱片公司叫他同記者夾新聞,曾經夾過跟吳雨霏及傅穎(Theresa)試傳緋聞:「同Theresa 夾過去買衫添,哈哈,欷歔位唔係夾影相,而係夾咗都冇人信。」

另小肥還選唱姜濤《蒙著嘴說愛你》 ,他直言睇完《全民造星》已覺得這個小朋友很努力,對於被小肥點名欣賞,並且於 IG寫上「LOVE YOU 姜B」,姜濤也有即時回應,不過就被歌迷發現小肥太過投入以至唱錯歌詞,把「So I say I love you 花半秒唇齒功夫」,唱錯「花半秒持久功夫」,網民笑指:「 半秒有幾持久」「原來小肥得半秒」。

