張彥博久不久就會在IG分享跟父親的生活片段，日前上載一段寫上「兒子視角」的短片，見到他陶醉地聽着父親彈奏歌曲。昨晚接近凌晨，他上載媽媽拖着躺在病床上繼父手的黑白照，阿博除了跟父親感情要好，待繼父也非常孝順，其繼父前年不幸再度中風，阿博決定搬回家跟母親及繼父同住，方便幫忙照顧，又買車接載繼父到醫院定期覆診。

繼父最終不敵病魔離世，阿博在IG寫下對繼父的懷念及感激之情，「Uncle 感謝你～在我畢業後，最徬徨無助的時候，你為我背起了照顧媽媽的責任，給我時間和空間去追我的演藝夢，不但照顧媽媽和我，還有整個許家~千言萬語……」，阿博又道出繼父迎娶母親時，跟他說：「大家都係後生仔，唔使叫爸，叫uncle就得喇~我記到而家，之後一起生活了20多年，謝謝你看著我的成長，陪媽來看我每一次的演出、比賽，在台下幫我打氣。」

阿博指繼父一直非常支持自己，甚至在醫院的最後幾天，還每晚不眠不休到看他的網上直播，支持到他最後一刻。最後他跟繼父道別：「跑咗成晚，叻叻喇，到終點喇~耶穌接咗你返去~永生鎖匙已在你手裡~係天國等我哋~我會好好照顧媽媽~辛苦你了」，並充滿愛地寫上「love u Miss u Dad」。

阿博的生父據知是一名任教40多年的體育老師，身體比阿博更健碩強壯，父子2人雖然不是同住，但不時會抽空一齊外出做運動及玩音樂，志趣相投。

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