今日是林子善39歲生日，昨晚他在社交網貼了和家人慶祝的相片，並親吻媽咪，指自己當了爸爸後，更加明白媽媽分娩時的辛苦。而他昨晚做live時，談起同媽媽過生日，他更爆喊，並留言︰「當你見過媽媽分娩嘅過程，你就會知道呢個世界冇嘢可以媲美母愛，所以自從我個女出咗世之後，以後我嘅生日正日一定要同媽咪慶祝多謝返佢，除非佢想第二日，媽咪 I LOVE YOU多謝你！」

而他的「鐵馬家族」兄弟馬國明和阿妹唐詩詠，兩人在深圳拍外景，唐詩詠拍片貼上社交網祝賀子善。片中詩詠身處山坡上︰「阿哥對唔住呀，你嘅生日我同緊佢哋開工，我哋準備咗生日麵包畀你，希望你今年生日要乜有乜，BB女快高長大，聽教聽話，要咩有咩啦，交畀佢。」畫面見到詩詠將一排麵包遞給對面的馬國明，然後詩詠負責揸機，馬國明拿住剛才那排麵包說︰「子善，我都祝你生日快樂，一家人齊齊整整，最緊要身體健康。」而子善多位圈中好友如袁偉豪、陳山聰等都送上祝福。

此外，上月28日踏入42歲的卓韻芝，於生日前夕與老公及好友鄭秀文、蔡卓妍、谷祖琳慶祝，不過，卓韻芝昨晚才在社交網貼生日的相片，她表示當晚由小谷親自下廚炮製火鍋湯底，而老公就去撲了幾件蛋糕回來，Sammi替她留言解釋︰「那夜是3月27日，大家一起迎接你的生辰。」

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