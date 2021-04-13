近期中韓關係緊張，兩地網民多次就韓服、泡菜等文化議題掀網上罵戰，之前《女神降臨》、《Vincenzo》等韓劇中更出現大陸品牌廣告，引起不少爭議，早前有韓媒分析直指大陸資金及內容正滲入韓劇，連帶不少韓劇包括女神全智賢主演的《智異山》亦受牽連。

愛奇藝投資開拍

原定於下月播出、由女團Girl’s Day成員惠利夥拍男星張基龍合作的tvN新劇《心驚膽戰的同居》，有傳獲愛奇藝投資開拍，是愛奇藝首齣原創韓劇，估計劇中亦會出現大陸品牌的廣告。不過韓媒《Star News》今日報道指，《心驚膽戰的同居》早於上月完成拍攝，相關大陸品牌只會短暫出現，但考慮到韓國觀眾近期的敏感情緒，劇組決定刪走劇中會出現大陸品牌廣告的場面。

《心驚膽戰的同居》改編自同名網絡漫畫，講述女大學生李潭（惠利飾）偶然吞下了900多年的九尾狐申禹如（張基龍飾）的狐珠，雙方為了恢復原先狀態不得不開始同居。

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