周國賢（Endy）曾因傷患兼情緒問題而暫休一段時間，小休復出，周國賢終於重新站出來，前晚為唱作歌手Serrini（梁嘉茵）個唱擔任演唱嘉賓，周國賢笑言：「好似個天都要我嚟做呢個Show咁。」今日凌晨，周國賢在IG撰寫千字文，表示自己其實回港半年，不過一直未找到一個合適的機會歸隊，想不到在上天安排下，令自己正式重回舞台，周國賢更指與Serrini本身並不相識，想不到竟然有另一番體會，同時亦啟發自己。

冇寫K歌天份

看到Serrini曾在訪問上形容香港的歌曲有點過分乖巧，周國賢直言勾起初出道的一些回憶：「那時仍然留着band仔血的我，曾經也有類似的想法，不過可能因為我既自大、又懦弱的性格的關係，這想法一直也只放在心中，不太敢去表達或回應甚麼， 然後甚至隨着歲月潛移默化，更被漸漸馴服到接受了『懂得怎去寫一首K歌才是王道、才能賺大錢、才是正確、才能生存』這一套『真理』⋯⋯﻿也不知是好彩定唔好彩，可能本人資質確實有限，真的沒有這個寫K歌的天份，打滾這麼多年，一首『必中』的K歌也寫不到！」

經過時間洗禮，周國賢坦言被磨平磨鈍：「我漸漸『學懂』怎去曲意迎合，去講一些人們喜歡聽的說話，甚至忽視自己真正的感受，戴着面具去做一個『人們想我成為的人』」⋯ 然後直至最近，我才終於確切明白到這一份『太過乖巧』的意思是甚麼？﻿那是因為，心中有『恐懼』。『恐懼』這可愛的東西，讓我很怕出錯，所以事無大小，也要不停地去討好家長、討好老師、討好長輩。因為我太怕出錯，所以習慣戴上一個『好孩子』的面具、飾演『好孩子』這個角色。因為我太怕離群、太怕跟人家不一樣、太怕被說標奇立異、太怕被其他人批判自己，所以便很乖巧地，一直留在羊群的安全地正正常常地過得一日得一日。」

自己爽咗先

直到有一次看過Serrini媽媽的訪問，令他愛上另一句格言「自己爽咗先」，不想再戴好孩子面具，「有時候『其實使乜理人點睇自己』，可能如果換作是早數年前聽到這句格言的話，我極有可能會覺得這句說話未免太過自私、太過大言不慚？ ！自己爽咗先？不用太為人家着想嗎？ ！﻿但今天的我忽然很明白⋯ 如果連自己也不愛自己？不懂得怎樣去照顧自己？不懂得怎去讓自己活得健康快樂？甚至連自己也懂得怎樣去欣賞自己⋯ 那，不是更自私嗎？」

活出自己嘅獨特

周國賢回想這數年間，整個世界及社會發生了太多事，「﻿已經夠了……過去的世界太過偏向重視要去怎樣分辨『好與壞』、『對與錯』、『真與假』、『光與暗』、『正與邪』等，今天對我來說﻿更重要的是怎樣去讓自己變得更強壯、怎樣去活出獨特性、怎樣變得更有透明度、怎樣才能去做一個更真實的人，我相信現在正身處新舊世界的交接期中。﻿舊世界非黑即白的system，正在慢慢瓦解中」，頓悟人生後，他希望有一日一切最極端的「兩極」能夠共存，自然就喚醒新秩序開始。

最後周國賢期待與Serrini在音樂上有更深入合作，他還說：「 下次到我請你得唔得？」

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