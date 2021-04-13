人氣組合MIRROR今日在旺角出席公開活動，吸引數百fans到場，據知今早5時已有fans到場霸位。MIRROR成員姜濤近日被指暗撻「YOLO女神」黃曉文（Candy，藝名黃曦誼），他今日澄清只是一場誤會，又口快快爆自己的社交平台所關注的對象「唔係自己決定」！

姜濤對於自己被指與Candy涉嫌在情人節前夕結伴夜遊中環荷李活道，並前後腳將街景相貼上社交平台的限時動態，姜濤立即否認：「係一個誤會，我都係睇報道先知佢嗰日都有行嗰度，嗰日我係跑步，經過每個地方我都會打卡，所以產生咗誤會，唔好意思。」姜濤強調跟Candy沒有拍拖，並表示跟對方只是因合作拍《戀愛要在生日前》而認識，當中還有隊友陳卓賢（Ian），但拍完後跟Candy沒見面，閒時只會在IG聊兩句。

為Fans取消關注女友人

有指Ian取消關注Candy，Ian解釋：「一嚟係異性，我IG follow嘅異性都唔多，當時合作係有follow，但私下冇乜聯絡，對於佢日常嘅動態，我又唔會follow到好足，所以就unfollow佢。」姜濤亦說：「我哋follow邊個，都唔係我哋自己決定，係公司……」

在旁的MIRROR經理人「花姐」黃慧君即接住講：「一定要follow我囉！」楊樂文（Lokman）幫手解圍：「以前未出道嘅時候都會follow好多人，但做咗公眾人物嘅時候真係唔方便，有啲真係要斬立決，好似新年大掃除咁，炮竹一聲除舊歲。」姜濤的另一隊友江𤒹生（Anson Kong）也開聲：「啱啱出道嘅時候，fans比較太愛我哋，佢哋會好留意我哋follow咗乜嘢異性，所以我都會unfollow一啲女仔朋友。」講到MIRROR看來要變成絕緣體，Anson Kong笑說：「OK嘅，份糧包埋！」

數百支持者逼爆旺角

另外，MIRROR早前因「梅窩風波」激嬲fans，更令一班「姜糖」嬲到話「捧得紅你，都可以踩低你」，令姜濤傷心。但就今日現場所見，各成員均有支持者站在活動外圍舉牌助威，當中以姜濤fans人數最多。由於行人路太狹窄，fans企貼馬路邊位置，更有女fans扶住燈柱爬高，只為親眼目睹偶像。

12子分三組出場，全場fans已起哄吶喊，有逛完商場的市民，搭扶手電梯時拿手機趁機影相，但被工作人員呼籲大家向前行，不要停留。現場在警車在場，呼籲fans們要保持適當的社交防疫距離，不過fans們未有理會。由於烈日當空，天氣炎熱，他們在旁邊要用小型風扇乘涼。

看到fans到場支持，相信12子已跟fans和解，Lokman和Anson Kong表示沒事：「有啲係會激進啲，但我又覺得冇乜事喎，反而我覺得關係好咗，因為同佢哋溝通完，大家講清楚，關係會親密啲，佢哋接收到、了解到、明白到，咁大家尊重會再高啲。」Lokman坦言剛才擔心fans安全，因為部份fans站在馬路邊，「所以我哋之前講嘅並唔係冇道理，因為真係危險，太陽又曬，大汗疊細汗，後面又有車，所以佢哋每次出嚟，我哋都會好擔心。」

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