香港樂壇80、90年代發展蓬勃，百花齊放，造就不少女子組合誕生，當年最為人熟悉的除有Face To Face外，還有Echo、夢劇院及花生女郎，各成員當年皆是不少少男的夢中情人，有些至今仍在圈中打滾。

夢劇院

成員：劉文娟、李敏

兩人1986年參加歌唱比賽，被唱片公司老闆羅致組成，成為一代經典文青女子組合，大受學生歡迎，其中《四分三日》、《天生一對》都是經典代表作。但之後兩人各自有不同目標發展，劉文娟到日本做交換生，李敏隨後又到加拿大讀電影，組合無奈解散。有指及後劉文娟嫁到加拿大定居，而李敏曾任DJ、導演、編劇、填詞等，她跟李進在2001年結婚，婚後育有兩名女兒李賞和李悅，其中李賞近年亦入娛圈，近作有ViuTV劇《太平紋身店》。

Echo

成員：李蕙敏、區海倫

區海倫參加1987年新秀歌唱比賽，雖然三甲不入，但卻獲睇中及安排跟李蕙敏組成Echo，先後推出過七張唱片，不少作品如《想念》、《第四者》、及《風度》等皆為人熟悉。但至1992年有指兩人不和而解散，李蕙敏以個人歌手繼續發展，代表作有《你沒有好結果》，但自早年下嫁外籍老公後已開始淡出，近年還領養小朋友初嘗做母親。而區海倫曾加入無綫拍劇做主持，至1997年下嫁紡織商後人陳仲尼後退出，婚後育有兩子，現享受闊太生活。

花生女郎PP Gals

成員：陳雪燕、蘇美欣、袁麗麗、張可頤

在1991年出道，據聞幕後搞手為當時「風雲樂隊」的成員之一鄭敬基，而在花生女郎歌曲《DJ Boy》的開首，更有鄭敬基獻聲助陣。只可惜花生女郎僅僅推出一張唱片之後解散，當年盛傳解散其中一個原因是當中一位成員懷孕，另有指是唱片公司破產倒閉。而成員之一的張可頤更將英文名由Tina改為Maggie，並參加1994年港姐晉身最後五強，後來加入無綫拍劇及成為一線花旦，近年則以自由身接劇，近作有和鄭中基合演的ViuTV劇《暖男爸爸》。