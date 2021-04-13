韓國兩大男神孔劉和朴寶劍主演的新片《複製人徐福》 （徐福）將於後日港韓兩地同步上映，由於朴寶劍已入伍，孔劉就要一個人負責電影的宣傳活動。繼昨日他率領李勇周導演及拍檔趙宇振、張英南現身媒體試映會後，今早又接受韓媒的訪問。

新片講哲學

孔劉受訪時坦言，一開始是拒絕演出《徐福》，不過跟導演見面、聽了詳細介紹後決定演出。孔劉提到過去主演的《無聲吶喊》、《82年生的金智英》等作品，經常被指「一直以來都是很不容易的作品」，他亦坦言認為演出這些作品的共同點是，在接到劇本時讓他陷入苦惱，他說：「我好像對生活有很多雜念。隨着年齡的增長而回到這個世界，雖然沒有人知道這個世界該如何生活，但很多人都在苦惱。」他認為《徐福》是在科幻中混合了人類的生活、哲學等內容，認為這一點非常新鮮，因而令他想參與其中。

讚朴寶劍正直

對於跟朴寶劍合作，孔劉表示：「第一次跟朴寶劍合作，也是第一次跟男後輩一起拍電影。」孔劉大讚朴寶劍為人非常正直，於《徐福》中亦展現了新面貌，孔劉又透露：「朴寶劍是一個不會透露自己辛苦的人，不會因為累而發牢騷的人。因為我知道那種心情是甚麼，以前輩哥哥的立場，以及怎麼看我過去的想法，有叫過他不要獨自鬱悶。」

孔劉表示：「最近軍隊可以用電話，沒想到昨日試映會結束後，朴寶劍聯絡了我。朴寶劍對《徐福》上映的消息感到非常高興，說自己也很緊張。」

堅持做運動

被問到今年迎來出道20周年的感想，41歲的孔劉表示：「說實話，我感覺到我的體力已經大不如前了。但是有非常認真地做運動，以後也會這樣做的。」表示要透過運動，健康地管理體力，又說：「我還在堅持吃保健食品，我曾經說過自己要吃13粒保健食品，但其實我現在很健康、很年輕。 只是做劇烈運動時，比以前更快感到疲憊。」

最後孔劉表示：「比起回顧我過去的人生，我每日都懷着珍惜感恩之心生活，今後也會這樣生活。每天給予的時間和每一日都很珍貴，在那裏面無怨無悔地生活着。」

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