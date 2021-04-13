現年29歲的台灣演員柯震東，向來緋聞不絕，自從2年前與李毓芬分手後處於單身，台灣《蘋果新聞網》報道最近有圈內人爆料，指柯震東正在熱烈追求庾澄慶（哈林）的外甥女愷愷，兩人在同一個健身室做運動兼不時打情罵俏，有指柯震東欣賞愷愷個性爽直開朗，兩人相處融洽。

身材火辣的愷愷，今年27歲，是庾澄慶的外甥女，愷愷10幾歲已開始在台灣演藝圈打滾，不時出現於綜藝節目，風格性感不吝嗇身材，愷愷私下還是羅志祥前度周揚青的閨密好友，而且曾與羅志祥的好友大根發展戀情。

據爆料者透露，柯震東與愷愷在台北市一間健身室相遇相識，向來追女有一手的柯震東，未有直接表白或獻殷勤，兩人反而像小學生在健身房不時鬥嘴打鬧。之前柯震東就在健身房被拍得故意捉弄正在健身的愷愷，玩弄對方的長髮，愷愷還在IG留言笑說感覺被欺凌。

柯震東最近頻頻到健身室，連好友婁峻碩的女友焦凡凡都在社交平台取笑柯震東：「不是在拍電影，怎麼一直在健身房？」柯震東笑言要跟焦凡凡學習健身，有指實情是他想把握機會跟愷愷相處。而柯震東透過經理人回應：「兩人認識10年了，大家只是朋友，不知道哪裏來這莫名其妙的爆料，其他就不多做回應囉！感謝。」愷愷去年被閨蜜周揚青說服到大陸發展，愷愷的中國經理人表示：「公司沒接到這方面消息，愷愷因為工作需要，在台灣認真減重，目前已經回大陸，不要捕風捉影。」

柯震東過去戀事多，緋聞女友更是一籮籮，2012年柯震東出道不久，就被發現與比他年長12歲的蕭亞軒牽手漫步公園，二人公開戀情拍拖兩年後分手。柯震東隨即與中美混血兒程穎婕傳緋聞，更被發現同遊日本。柯震東在大陸涉毒，事業受重創期間，與比他大6歲的李毓芬發展姐弟戀，女方指那段日子經常陪伴柯震東，傳二人交往3年多次離合。隨後柯震東又被發現和當時跟吳克群剛分手的賭王千金何超蓮深夜約會，二人互動親密。柯震東與李毓芬復合期間，還被發現與南韓超模Irene Kim十指緊扣，關係親密。

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