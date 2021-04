吳少芳與拍檔蔡慧玲在80年代參加歌唱比賽,結果獲當時評判、黎明和鄭秀文的經理人李進賞識而發掘入行,結果在1990年組成二人女子組合Face To Face出道,短短兩年間已先後推出《Face To Face》、《Face To Face(情迷Milano)》與《In My Dreams》三張專輯,大受歌迷熱捧。正當Face To Face在樂壇起飛之際,吳少芳在1992年乘坐經理人座駕返回將軍澳,跟寓所距離只欠三分鐘的車程間竟不幸與泥頭車相撞,她嚴重受傷,其經理人更不幸離世。吳少芳出事後,其拍檔Connie亦宣佈退出Face To Face,代表組合正式解散。

吳少芳在深切治療部留醫足足五個月,由最初要插着呼吸機度日,其後學會自行呼吸,及後再到復康院做八個月治療,但終身仍要與輪椅為伴。雖然只得左手手指可郁動,但吳少芳未因而自暴自棄:「我想人生活着,除了手腳能動外,腦袋仍可很靈活」、「死好似好簡單,但唔死嘅話,有好多方法可以解決問題。」她除為港台主持節目「Jodi廚房」外,又因愛好入廚而研製辣椒醬,最後成功創立自家品牌「Jodi禮遇廚房」,產品有寶鑽辣椒醬及巧製無添加XO醬,連鄭秀文也一試難忘。