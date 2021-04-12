白裙，就是夏天永遠不敗之選，輕柔、簡潔、仙氣。最近秦嵐、佘詩曼、Janice Man及鄭希怡（Yumiko）等多位女星都以一身白裙示人，她們的white dresses當然少不了2021春夏各類hallmark設計：corset 、巨袖、層次感等，為經典白裙upgrade時尚元素，由華麗女性化到簡約，各有美態。

火辣單肩

單肩款式的白裙，輕性感，亦最易帶出時尚設計感。秦嵐在一個月已先後着過兩次近似款式的單肩長袖修身裙，高衩長裙配溫柔長直髮，總體造型簡潔美麗，女人味十足。另一位姐姐Yumiko就以身高之利，着上短裙露腿，她的西裝白裙變奏版，切合其型格路線，帶點硬朗強悍女性風尚。

束腰熱潮

2021年春夏，久違了的corset潮強勢登場，連帶傳統的bustier gown也回歸晚裝風尚之中，Alexander McQueen、Vivienne Westwood等天橋look也有不少選擇。Janice Man早前穿上華麗白色晚裝，加上big sleeves元素，漂亮時尚。佘詩曼的soft bustier白色禮服，復古粗帶之外，如同浮在地上的輕紗拖尾，亦屬春夏大熱主題。

長袖蕾絲

白色和蕾絲向來是perfect match，絕對是質料決定檔次。吳謹言的蕾絲白裙相對較casual，玩味比例以cropped top配短裙，鏤空蕾絲及棉料看來春日悠閒味濃，幸好長袖及高領設計，從laid-back造型拉回時尚之路。譚卓亦以蕾絲晚裝現身，但她的絲質半透視設計，明顯較具高級感，經典的立體皺飾領口亦充滿古典美。

幾何線條

大刀闊斧的clean cut配鬆身剪裁，悠閒風適合日間戶外，在晚裝設計中不算主流。董潔早前着上幼身幾何吊帶的白裙，來自Jacquemus 2021春夏新系列，裙子以麻棉厚料為主，加上低胸及巨型裙身設計，將嬌小的她完全吞噬。

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