現年53歲的伊能靜自從去年參演大陸真人騷《乘風破浪的姐姐》後，言論越見大膽高調，雖然並非人人欣賞她那一套，但仍有不少大陸網民buy她，圍爐狂讚。好像今晚伊能靜就在微博貼教人戴畫家帽（貝雷帽），着露腰裝的她一直在鏡頭前搔首弄姿扮可愛，似乎忘了自己已經年過半百的事實。

伊能靜透露自己身在北京的大興機場，趁着登機前的時間，拍片教網民如何戴畫家帽，她親自示範了3種戴法，有扮型、走可愛路線及cool風格的，她還趁機叫網民提議：「如果有其他戴法，記得告訴我喔！」搵機會與網民直接溝通，增加親民度。

伊能靜又指自己一身打扮走法式風格，當拍到她的全身shot時，雖然她穿上一件類似皮衣的外套，但可見她在內的上衣十分短，露出胃及腰部，勤於運動收身的伊能靜乘機晒纖腰，又對鏡頭左扭右扭擺甫士。她心情明顯很好，邊行邊對鏡頭唱歌，連身邊的工作人員都有點「頂唔順」，伊能靜反問對方為何表情怪怪的，她指自己「因為要去看我老公（大陸男星秦昊）啦！」然後掩嘴害羞笑，嚇到經理人狂奔離開。

無論大家buy唔buy伊能靜的「凍齡魔女」外號也好，一班大陸網民不住留言狂讚伊能靜靚女，甚至有人誇張到留言話要做伊能靜個女！

果然，口味這東西，真的很因人而異。

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