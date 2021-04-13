ERROR成員郭嘉駿（193）日前隔空寸爆TVB和曾志偉，曾在ViuTV《全民造星》擔任導師、教過193的郭偉亮（Eric Kwok），有指倒戈幫TVB主持勁歌金曲，今日他出席TVB音樂節目記者會時，坦言亦有留意193的言論，當記者問他睇法時，Eric Kwok表示不太清楚193的說話內容，當得悉後即笑說：「好193會講嘅嘢，不過我覺得冇咩問題，係佢自己嘅睇法，我亦都有留意肥仔（梁業）有幫193口兜一兜返，所以我咁鍾意肥仔，佢嘅態度比較成熟，好正。」問到在《造星》時，193在B Team 的表現和對他的印象，是否一樣直腸直肚？Eric說：「佢好鍾意搞笑，但係我比較同意獎門人（曾志偉）講。」

當年身高193cm的郭嘉駿成功跑出，全賴其騎呢舞姿，他表演LMF的《大懶堂》時，Rap歌詞時發音不準又甩beat，其後再Rap國語歌《老大》時，不但令A Team導師火火笑到癲，火火更說︰「我覺得靚仔玩騎呢，呢招得喎！」連側田亦話：「係有啲嘢睇嘅，我覺得好有趣！」至於和側田同屬B Team的Eric Kwok亦說對193好有印象，覺得有得做，最終兩組均已3盞藍燈搶人，而B Team最終因快過A Team撳燈而成功搶奪到193。

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