要數今期人氣最盛、搶到最多代言廣告的藝人，非紅到TVB都要「膜拜」的姜濤莫屬。現年21歲的姜濤自2018年憑ViuTV《全民造星》奪得冠軍後，廣告接踵而來，去年代言及宣傳廣告有成30個，成為廣告界新一代寵兒。而今年剛踏入第二季，姜濤已經推出22個代言及宣傳廣告，當中包括麥當勞、高露潔、滙豐保險、Dyson、卡地亞、肌研水等等，除了商業產品，姜濤近日還踢走大台藝人周柏豪，取代其原先與蔡卓妍（阿Sa）一齊代言的HPV疫苗大使，成為新一代廣告之王的姜濤，收入爆升。

膚色白滑的姜濤，吸引不少護膚品牌垂青，加上形象健康，今次亦取代近月積極向大陸表忠的周柏豪。阿Sa擔任HPV代言人已經15年，過去先後跟梁詠琪、鄭伊健及周柏豪拍攝HPV苗疫廣告，今年仍然跟廣告商續約，拍攝新一輯廣告，相反周柏豪被飛出，改用形象健康的姜濤。

姜濤是次跟阿Sa合作同一廣告，其實是分開地點進行拍攝，未有機會碰面，但姜濤趁自己完成拍攝後，親自到阿Sa拍攝場地探班，怕醜仔姜濤表示去到現場與阿Sa見面，緊張到腦中一片空白，要阿Sa幫手打圓場，阿Sa說：「好開心多個人幫手推廣HPV，預防HPV咁大嘅事，是要全人類都要去take action，所以應該要不同新面孔，合作宣傳有意義嘅事。」

姜濤到場探班卻表現緊張，他解釋：「阿Sa對我來講是前輩，又係影后級人馬，點知佢好nice主動打招呼，搞到我有啲唔好意思。」姜濤表示，未能與阿Sa同場拍攝，向前輩偷師而感到可惜。姜濤透露最近家人及朋友受到疾病困擾，讓他體會健康的重要，「我自己都會take action去預防，因為咁樣係對自己同將來嘅另一半應盡嘅責任」。

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