田啟文（田雞）、黃榕、湯沛宜、顏子菲等今晚在圓方出席由孔劉及朴寶劍主演的韓國電影《複製人徐福》首映，對於早前病逝的廖啟智，他的遺願是開拍電影《翻兜人生》，曾與智叔一起構思這部電影的田雞，他表示待修改劇本後，希望6月可以開拍。會否挑選智叔曾建議的演員來接拍？田雞說：「可能唔用，因為劇本有啲調整，同原先唔同咗。」會用新演員？他表示：「因為我兩個男主角，一老一少，老嗰個原本係智叔做，咁呢個會搵資深演員做，咁新嘅都唔會新到冇人識，而幕後班底，智叔嘅學生會優先。」

黃榕表示很喜歡孔劉，大讚對方好man，亦自爆與一個身高接近190的韓國男模特兒有過一段霧水情緣，「我同佢有曖昧，但佢唔承認我，當時佢嚟香港做嘢，佢成日約我出去，仲邀約我上佢屋企睇戲，但我冇上佢屋企，淨係出街飲嘢，佢又冇同我表白，又冇話叫我做佢女朋友，但佢出到嚟又會拖我手、搭膊頭，都親暱嘅，但佢冇承認我係佢女朋友，所以不了了之，後來佢都返咗去韓國。」黃榕已單身3年，她希望找個大隻肌肉型男士，認為會有安全感。

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