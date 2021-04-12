人氣男神姜濤（姜B）今個月30日便22歲生日，聲稱至今仍未拍過拖，早前在陳志雲的網台節目上，更勇敢承認自己仍是處男。不過，近日有讀者就發現姜濤並非單身，曾經暗撻ViuTV單元劇《YOLO的練習曲》其中一位女團成員黃曉文（Candy Wong，藝名黃曦誼），在今年情人節前夕（2月13日）結伴夜遊中環荷李活道，並前後腳將街景相貼上IG Story，但翌日疑嗌交分手，女方委屈指自己「一次二次俾人玩」，但未有提到另一半身份。

熱戀中的情侶多少都會留下一些蛛絲馬迹，在2月13日，即情人節前一晚，姜濤在IG Story貼了一張中環的街景相，寫着：「完了 迷路了」；同一個晚上，Candy又在IG Story貼了同一位置的街景相，雖然角度有偏差，但明顯是同一個生果檔主，加上附近店舖亮着的水晶燈，和霓虹光管上「ON」字樣都是如出一徹，如說撞到也未免太過巧合。

網民鬧爆PK姜

不過，Candy和姜濤疑似在當晚嗌大交後分手，情人節當日，姜濤跟MIRROR做直播騷期間，心情欠佳笑容欠奉，他自稱身體不適，受訪時兩度腳軟，更突然坐下，他自嘲孱弱：「唔好搵我呢類人做男朋友。」似乎被情所困影響狀態。當時有一名叫「ReneeWong」的網民代Candy在直播中留言，鬧爆姜濤：「PK姜你搵返candywong未？」記者事後翻查該賬戶卻已被取消。受情傷困擾的Candy ，在情人節翌日（15日）的凌晨出post，留言：「原來乖嘅女仔，真係會比（俾）人玩。仲要係一次二次」、「呢條路，我究竟要點樣行，感覺自己點選擇，都好對唔住屋企人」，似乎受到傷害和好大壓力。

Candy今年19歲，眼大大、擁有一把直長秀髮，絕對是姜濤喜歡的類型。姜濤與Candy在去年合作拍攝音樂微電影《戀愛要在生日前》認識，當中還有MIRROR的陳卓賢（Ian）。後生仔女合作好容易夾啱嘴形，兩男一女不僅在IG互相關注，彼此出新post還會經常互like，當時已有不少網民追問3人之間的關係，有人曾在Candy開直播時問：「同姜濤嗰陣拍拖點解分手？」但相關問題一概不回應。至於Ian，自公開與索模盧慧敏（Amy Lo）拍拖後，Candy與Ian已互相取消關注，只繼續關注姜濤。

對於情人節前夕被指在中環密會姜濤，Candy接受訪問時堅稱當日並非和姜濤在一起。她說：「13日嗰晚我真係冇同佢一齊呀，其實我自己成日post唔同地方嘅相，但唔記得去過邊度，總之合作完就冇同佢再見面。」對於在IG Story寫上負面情緒的字句，Candy解釋純粹是有感而發：「好多時睇咗人哋啲嘢又好，自己嘅事又好，我都會喺IG story share一下。冇諗過會同佢傳呢啲嘢。」問到有網民留言叫姜濤「搵返Candy未？」Candy聽罷即「吓」了一聲，繼而再三說沒有和姜濤拍過拖，又透露自己現時是單身，同時亦否認姜濤追求過她，強調大家只是單純合作過。她說：「可能啲人見我同佢合作過，希望好似韓劇咁，想有更加多嘅續集啩！」問到姜濤是否理想對象，Candy未有回應，只說理想對象是韓星孔劉，覺得他很有型。

台灣疑私會辣妹

姜濤血氣方剛，一直表示好恨拍拖。另有網民就注意到姜濤在去年到台灣拍劇期間，隔離14日後出關即溝女，關注了一名打扮前衛的女仔Chloe，其IG賬戶叫「queena_linn」，她與姜濤在IG也是互相關注，Chloe留言：「我直接被一個香港明星貼，會不會太爽啦，又帥又高，啊嘶」，但不久賬戶被刪除。

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