韓國女星金所炫主演的KBS劇集《月升之江》，自開播以來一直是非多多，先是金所炫上載身穿韓服的花絮照、意外掀起中韓網民就韓服文化來源的罵戰，原來的男主角志洙因爆出校園暴力爭議而被劇組踢走兼索賠，上周的內容又因出現簡體字再次引爭議，被網民批評劇集歪曲歷史。

四年後重遇

《月升之江》在連串是非下如常播出，將於下周二大結局，昨晚播出的第17集交付到，李知勳及李海榮父子發起叛亂，金所炫、羅仁宇等人帶兵鎮壓，最終金所炫成功殺死李海榮，為亡母報仇，叛亂以失敗終結。李知勳發現羅仁宇的奶媽黃英熙後殺了對方，令羅仁宇大感衝擊，亦令他明白到只要他繼續和金所炫在一起，總有一天會失去心愛的人，所以他離開了金所炫，獨留金所炫孤軍作戰，至於激戰連場的一集亦刺激收視微升，上、下兩部收視分別是6.7%、8.4%。

從劇組公開的新預告可見，金所炫及羅仁宇相隔4年再重遇，羅仁宇卻一臉憂愁，之後兩人緊緊相擁，顯得非常難捨難離，未知兩人會否重新開始。

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