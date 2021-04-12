姜濤今個月30日22歲生日，他聲稱至今仍未拍過拖，早前在陳志雲的網台節目上，更指自己仍是處男。不過，近日有讀者發現姜濤曾經暗撻ViuTV單元劇《YOLO的主題曲》其中一位女團成員黃曉文（Candy Wong）。今年情人節前夕（2月13日），姜濤在Ig Story貼了一張中環的街景相，寫着：「完了，迷路了」同一個晚上，Candy亦在Ig Story貼了同一位置的街景相，雖然角度有偏差，但明顯是同一個地方。

情人節直播心情差

不過，Candy和姜濤疑似在當晚嗌大交後分手，情人節當日，姜濤跟MIRROR做直播騷期間，心情欠佳笑容欠奉，他自稱身體不適，受訪時兩度腳軟，更突然坐下，他自嘲孱弱：「唔好搵我呢類人做男朋友。」當時有一名叫「ReneeWong」的網民代Candy在直播中留言，鬧爆姜濤：「PK姜你搵返candywong未？」事後該賬戶卻被取消。受情傷困擾的Candy在情人節翌日（15日）的凌晨出post留言：「原來乖嘅女仔，真係會俾人玩。仲要係一次二次」、「呢條路，我究竟要點樣行，感覺自己點選擇，都好對唔住屋企人」。

姜濤與今年19歲的Candy去年合作拍攝音樂微電影《戀愛要在生日前》認識，當中還有MIRROR的陳卓賢（Ian），三人不僅在Ig互相關注，彼此出新post還會經常互like，當時已有不少網民追問三人之間的關係，有人曾在Candy開直播時問：「同姜濤拍拖點解分手？」但她沒有回應。

Candy：有感而發

Candy日前接受訪問，堅稱當日並非和姜濤在一起，她說：「其實我自己成日post唔同地方嘅相，但唔記得去過邊度，總之合作完就冇同佢再見面。對於在Ig Story寫上負面情緒的字句，Candy解釋純粹是有感而發。問到有網民留言問姜濤「搵返Candy未？」Candy聽罷即「吓」了一聲，繼而再三說沒有和姜濤拍過拖，亦否認姜濤追求過她，她說：「可能啲人見我同佢合作過，希望好似韓劇咁，想有更加多嘅續集啩！」

姜濤一直表示好恨拍拖，另有網民注意到他在去年到台灣拍劇期間，隔離14日後出關即媾女，關注了一名打扮前衞的女仔Chloe，其Ig賬戶叫「queena_linn」，她與姜濤在Ig也是互相關注，Chloe留言：「我直接被一個香港明星貼，會不會太爽啦，又帥又高，啊嘶」，但不久賬戶被刪除。