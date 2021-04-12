「如果離開了的人還活在我們心中，那他們就不曾真正消失。」兩齣電影《Stand By Me多啦A夢2》和《浪跡天地》都是近日上畫，以愛、思念及回憶為題材之佳作。前者有時光機，讓逝世的嫲嫲觀看大雄婚禮。後者有大自然和詩，陪伴女主角孤身上路。兩片充滿暖意，同樣療癒。

《Stand By Me多啦A夢2》是喜劇動畫。香港上片，有配音版及日語版可供選擇。個人喜好，日語版較原汁原味。電影講述大雄和多啦A夢利用時光機達成嫲嫲心願。細節嘛，為免劇透，就此打住。

嚴格來說，《Stand By Me多啦A夢2》屬成人電影，因片中有大量時空穿越的科幻情節，一開始讓人有點兒摸不着頭腦，要很費勁，用心思考，才明白其所以言。親情內容及情節，成年觀眾多有共鳴，但小孩子卻未必完全看得懂。睇戲如人飲水，口味不同。不才感到最過癮的地方，是叮噹電影中必有的典型情節，如胖虎整喊大雄、多啦A夢在緊急關頭祭出法寶，度過難關……不過同場女性觀眾，則多喜歡描寫親情的環節，因感人肺腑。片末播放主題曲《虹》，不少女生更是涕淚滂沱離場。

提名奥斯卡金像獎的《浪跡天地》，充滿孤寂味道，製作水平極高，攝影超美，發燒友必睇。趙婷是美國獨立電影導演，這是她第三部長片，改編自小說《Nomadland：Surviving America in the Twenty-First Century》。影片美國文化口味濃厚，觀眾宜看一下資料才進場，不然可能一頭霧水。

美國經濟不景氣，工廠倒閉，小鎮一下子變為死城，這現象頗為普遍。女主角置身此困局，丈夫又去世。結果，她買了輛小貨車，以公路為家打散工過活，周而復始，循環地遊蕩，又一再回到原來居所，思念逝去的愛人、家園、土地……電影探討甚麼才算是家。女主角只是失去了居所，並非無家可歸，流浪是她的個人選擇。

Frances McDormand過去演出作品，香港觀眾熟悉的有《血迷宮》及《廣告牌殺人事件》。《浪跡天地》一片，Frances McDormand除當演員外，亦兼任監製一職。電影成績驕人，她功不可沒。

撰文：區紹熙

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【光影漫步】

超級戲迷，嬉笑怒罵品評新片。漫步影壇細說從頭。著有《港產片真巴閉》一書。