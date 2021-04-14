ViuTV首個音樂頒獎禮《CHILL CLUB推介榜年度推介20/21》將於周日舉行，屆時人氣組合MIRROR、C AllStar和樂隊Dear Jane會有一個jam歌環節，互唱對方的歌，3隊組合今晚在九展進行綵排。對於MIRROR有份角逐多個奬項，成員各有支持者，相對其他對手有優勢，隊長楊樂文（Lokman）笑說：「呢個就係我哋MIRROR嘅力量，人多好辦事，蟻多摟死象。」

不過MIRROR另一成員江𤒹生（Anson Kong）並不認同Lokman的講法：「都未必，本來我哋12個一就推選Dee哥（ERROR成員何啟華）做唱作人，但Dee哥好似跌咗榜。」至於他們亦分別角逐個人奬項，其中姜濤和Ian表示平常心，認為MIRROR得到團隊奬是最重要。

近日要同時應付頒獎禮和演唱會綵排，Lokman說：「近排都開始吃力，因為越嚟越近，而且仲砌緊一個好啲嘅rundown。」而MIRROR透露將會在頒獎禮上唱《逾越生死》，C AllStar唱《銀河修理員》，Dear Jane則唱《IGNITED》。

Dear Jane當去玩

問到Dear Jane翻唱MIRROR歌曲，會否有跳舞版？Tim笑說：「哈哈，如果跳呢……我覺得呢個表演要等多一個月，但我有學到佢哋嘅手勢，其實都難嘅，發覺佢哋啲手指都幾靈活。」MIRROR的fans人多勢眾，獻唱時會否感到壓力？Tim續說：「又冇乜喎，大家玩音樂，最緊要玩得開心，氣氛好。」Howie笑指可以孭住結他跳舞。對於他們角逐「年度組合」，當中有勁敵MIRROR，Tim表示暫時未知走勢，Howie笑說：「我哋人丁單薄，不過我覺得好好玩，呢個騷特別之處係畀時間你做演出，唔理你有冇奬，你都可以準備一個演出，所以對我嚟講會當係一個騷咁去玩。」

問到Tim太太楊洛婷是否MIRROR fans？他笑說：「我知老婆周邊嘅朋友好鍾意MIRROR，但老婆有可能都係，可能唔話畀我知，咁我又唔會呷醋，大家唔同類型。」Dear Jane透露5月頭出新歌，亦希望暑假可以開騷，不過提到楊洛婷第二胎的預產期在7月初，Tim恍然大悟：「係喎，BB 7月頭出世，咁梗係要陪老婆。」

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