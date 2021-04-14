林峯和太太張馨月結婚後育有一寶貝女，一家三口近年長居大陸發展，近日合體組夫妻檔吸金，參與大陸綜藝節目《妻子的浪漫旅行5》拍攝，其間多次高調甜蜜晒愛，又公開甜言蜜語，之前張馨月更在鏡頭前連續兩次錫錫林峯臉頰撒嬌，觀眾看得肉緊又肉麻。今日劇組再有節目新預告片公開，片中主要講述林峯和張馨月相識過程全因太太的閨密喜歡他，而二人最初拍拖時遭張馨月父母反對，林峯為融入家中，不惜使出外母政策，不介意食水尾，還試過餵患病的張媽媽吃東西，成功打動外母。

林峯談及與張馨月剛認識時，張馨月尷尬表示：「我有個姊妹喜歡他。」林峯急解釋：「不是那種喜歡，是喜歡我的作品。她就帶了閨密來認識我打招呼，我覺得她挺仗義。」於是二人開展戀情，林峯強調是他追求張馨月在先。不過一講到和藝人拍拖有壓力，林峯指還好啦，張馨月反而說：「開始時我父母都不同意，但有次他帶早餐來我家時，我媽當日胃不太舒服，吃了幾啖就沒吃了，結果剩餘的他竟然吃了，我媽看到覺得他太真誠，吃過的他都不嫌棄，然後又餵我媽食飯，就這樣把我媽的心立刻融化。」林峯這個舉動令張媽媽感覺有個兒子一樣，成功獲得歡心，現場主持人聽到都十分譁然。而林峯在太太口中憶起情景時，面露尷尬怕醜表情，惟有笑笑口吃東西掩飾，最後以一個深情眼神凝望太太，場面溫馨。

另一方面林峯雖然當上爸爸，多了位前世情人，但依然視老婆首位，返家第一時間會先看老婆，更在鏡頭前肉麻示愛：「媽媽永遠是第一。」林峯回想最初抱BB時感受，「我不知道怎麼去形容，很不真實，現在想起來都會激動。」現在練得抱B好身手。若夫妻遇上鬧交時，林峯指無論任何情況也會先道歉，之後忽然又講情話，「老婆你為甚要這麼害我？害我那麼愛你！」還有「老婆你能不能不要這樣？不然我見你一次愛你一次！」其實林峯公開肉麻情話早有前科，當年和舊愛吳千語拍拖時，受訪時曾連續講了七次「好愛BB」。

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