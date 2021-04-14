台灣花蓮縣於本月2日發生台鐵半世紀以來最嚴重事故，造成49人死亡及216人受傷。台灣不少藝人都以各種方式為事故中死難者家屬及傷者送上關懷慰問，身在台灣的杜汶澤也即時在個人專頁表示，向台鐵事故死難者家屬，作最深切慰問﹗並捐出100萬台幣（約27萬港元）給予死者家屬，願死者安息，生者平安。

翌日阿澤再表示收到不少電視台觀眾詢問捐款到台灣事宜，他特此聲明表示電視台不接受捐款，因為不是慈善機構，希望大家體諒。事隔11日，阿澤今天在專頁上載一張他低頭雙手奉上100萬台幣的相片，及一張收款戶口為衛生福利部賑災專戶的收據，阿澤寫上「太魯閣車禍捐款交代：之前說好了捐款給遇難家屬，但一直在找最好的途徑，有想過找人直接親手給家屬又怕打擾人家，捐去政府機關又怕錢太少會分散。今天看過總統發的澄清貼文，我對衛生福利部的捐款途徑表示支持和信任，所以把1M現金交托同仁，存入指定給遇難者家屬的捐款戶口。祈願大家都平安。」

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