馬路如虎口，如果遇正個駕駛技術一般般的P牌仔，途人真的要打醒十二分精神，以免飛來橫禍！由新聞主播變成宅男女神的陳嘉倩，半年前考獲車牌，可是道路實戰經驗僅得3次，夾埋不足一個鐘。早前她參與拍攝ViuTV節目《學神出沒注意》，雖然同行有駕駛員Alex傍實，先上屯門公路、再到停車場試泊車，之後再到石澳、赤柱等出名多彎的山路，可是如此「豐富行程」絕對考起揸車經驗尚淺的陳嘉倩，最終不但難逃撞車厄運，還險些和迎頭巴士相撞。揸車的驚到慌失失，看她揸車的網民亦嚇破膽，留言求她千萬不要揸車出街。

昨晚陳嘉倩做嘉賓的《學神出沒注意》播出，陳嘉倩由荃灣揸去屯門，在上屯門公路時，已見車身左搖右擺，在屯門公路期間，陳嘉倩一直以時速38公里龜速慢行，就連旁邊的巴士亦輕易爬她頭。之後她再到室內停車場，可是技術已經半桶水的她，行駛期間竟然分心掛住望側邊快步走的Alex，最後連人帶車撞爛旁邊的鐵欄，聽到撞車巨響後，陳嘉倩才懂得畀反應大嗌。雖然人冇事，但有網民就替「無辜」的鐵欄默哀。

雖然製作組之後有幫陳嘉倩補鐘，急救駕駛技術，不過似乎無補於事，事關Alex帶陳嘉倩去遊車河勝地石澳、赤柱一帶揸車，期間陳嘉倩揸得太貼隔籬線，多次跟對頭車擦車而過，其中一幕更險跟巴士迎頭相撞，Alex立即出手幫她扭軚，兩人在車廂內嚇到嘩嘩聲，雖然同樣有驚無險，但事後陳嘉倩就被網民炮轟，留言「佢基本上轉成個彎都冇望前方，呢個駕駛態度真係嚇死人！」、「咁樣畀佢考到車牌，揸出街真係害死人啊！」、「個牌真係淘返嚟！」亦有人替Alex抹一額汗說：「Alex夠沙pot，敢喺嘉倩仲喺架車上面時整條bumper！」

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