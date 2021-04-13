去年因為與韓國男神金秀賢拍攝《雖然是精神病但沒關係》的31歲女星徐睿知近日成為新聞人物，她連環被揭黑歷史，被爆2018年跟《愛的迫降》男星金正鉉合作電影而撻着，拍拖時更嚴禁金正鉉同女拍檔有親熱戲份，又不允許男方與異性有身體接觸，因而被冠以「恐怖情人」的稱號，令正在上位的她事業大受影響，同時亦令她形象下跌。

缺席宣傳活動

原本徐睿知昨日會現身新片《明日的記憶》的記者會，但因受是非影響，她前晚深夜臨時宣佈因「個人原因」而缺席，到昨日她所屬事務所更發聲明，承認曾與金正鉉拍拖，更疑似諷刺金正鉉「冇常識」。事實上，徐睿知去年擔正孖男神金秀賢拍攝《雖然是精神病但沒關係》時已被翻舊賬，有一名資深記者金龍浩（音譯）在YouTube爆料，稱金秀賢及徐睿知曾經拍過拖，至於徐睿知的現任男友就是金秀賢的表哥李沙朗。

發展三角關係

金龍浩在頻道中提及金秀賢、徐睿知及金秀賢表哥李沙朗的三角關係，直言金秀賢及徐睿知交往過，亦因為這層關係，金秀賢積極將女方簽到自己及表哥開設的Gold Medalist事務所，不過兩人分手後，徐睿知就跟李沙朗撻着，目前仍然交往中。當時金龍浩更大爆徐睿知是男神發電機，曾與金正鉉交往過。

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