「蜘蛛仔」湯姆賀倫（Tom Holland）因拍《蜘蛛俠》而爆紅，但每個演英雄的演員，背後都好想向觀眾講其實自己識做戲。繼《迷途羔羊》（Cherry）後，湯姆賀倫再次與Apple TV+合作，將參演新劇《The Crowded Room》，挑戰多重人格的「24個比利」角色！

新劇《The Crowded Room》由《有你終生美麗》（A Beautiful Mind）金像編劇Akiva Goldsman主理劇本，共10集的故事將探討精神病患者的內心世界，劇集改編自雨果獎作家Daniel Keyes 的1981年經典傳記《24 個比利》（The Minds of Billy Milligan），主角是患有解離性身份疾患（dissociative identity disorder，前稱多重人格）的 Billy Milligan，也是美國歷史上第一位犯下強姦、搶劫罪行，但因精神病患而最終獲判無罪釋放的人。

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